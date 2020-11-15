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منوعات

أول اعتراف من ترامب بخسارة الانتخابات الأمريكية.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
ترامب
ترامب
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عزة عاطف
بعد أيام طويلة من الاعتراض على نتيجة الانتخابات ووصفها بالمزورة، ألمح دونالد ترامب، أخيرًا، إلى أنه قبل خسارة الانتخابات أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في أول خطاب له منذ إعلان النتيجة السبت الماضي. 

في حديثه داخل البيت الأبيض أمس الأول الجمعة، تعهد ترامب بعدم فرض إغلاق على مستوى البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا، مرددًا تبريره الشهير: "العلاج لن يكون أسوأ من المرض".

جاء ذلك بعد أن أكد أحد مستشاري بايدن الجدد في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الإغلاق قد يكون الخيار الوحيد للتعامل مع الفيروس. 

لكن ترامب اعترف بعد ذلك بأن القرار قد لا يكون بـ يديه في المستقبل القريب، قائلا: "هذه الإدارة لن تلجأ إلى الإغلاق.. من يعرف أي إدارة ستحكم، سيخبرنا الوقت". 

وعلى الرغم من عدم اعتراف ترامب بذلك، فإن بايدن في طريقه لتولي منصب الرئيس الأمريكي في يناير المقبل، وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد رفضه مرارًا قبول فوز بايدن في انتخابات 3 نوفمبر.

وكذلك تقديم مزاعم لا أساس لها من الصحة بأن النتيجة كانت مزورة، وغادر ترامب في نهاية المؤتمر الصحفي دون أن يجيب على أية أسئلة، على الرغم من سماع المراسلين وهم يصرخون في وجهه بشأن النتيجة.
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