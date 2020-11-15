البدري: نستحق 3 ركلات جزاء أمام توجو.. ورمضان أدى بشكل جيد.. فيديو

أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يضع في حساباته تعرض اللاعبين للإصابات.





وقال البدري خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كنا نستحق الحصول على 3 ركلات جزاء أمام توجو".





وتابع: "سعيد بمستوى رمضان صبحي، دائما ما اضع في الحسبان حدوث إصابات مثلما حدث مع طاهر محمد ومحمد فاروق".





وأكمل: "رمضان أدى بشكل جيد وعندما استدعيته كان تركيزي منصب مع الفريق".





وحقق منتخب مصر الوطنى الفوز على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فى غياب محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا.