مجموعة مصر.. منتخب كينيا يتعادل مع جزر القمر بهدف لمثله.. ومهاجم اف سي مصر يسجل





افتتح ألفاردو بن نابوهان التسجيل لمنتخب جزر القمر في الدقيقة 21، قبل أن يعادل كليف نياكيا لاعب نادي مصر، النتيجة لمنتخب كينيا في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بالتعادل بين المنتخبين بهدف لمثله.









ويحتل منتخب جزر القمر المركز الثاني برصيد 5 نقاط خلف المنتخب المصري صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط، فيما يحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.









وكان المنتخب الكيني قد فرض التعادل على منتخب جزر القمر في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة، بهدف لمثله.









وحقق المنتخب المصري انتصارًا هامًا على حساب نظيره التوجولي بهدف نظيف أحرزه محمود حمدي الونش، في الجولة الثالثة من نفس المجموعة.