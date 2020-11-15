«الصيادلة» تمهل شركة ابن سينا 48 ساعة لإلغاء تعاقدها مع التطبيقات الإلكترونية

قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن البيان الختامي الصادر عن اجتماع النقابات الفرعية للصيادلة وقيادات شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، لم يُختم بختم النقابة العامة للصيادلة بسبب امتداده لأكثر من 4 ساعات.





وأضاف "الشيخ"، في بيان، "أسفر الاجتماع العاجل للنقابة العامة للصيادلة، اليوم الأحد، مع النقابات الفرعية وقيادات شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية عن إمهال الشركة 48 ساعة؛ لإلغاء التعاقد بناءً على طلبها، وفي حالة رفض الشركة إلغاء التعاقد، يتم إيقاف التعامل مع شركة ابن سيناء بداية من الأربعاء الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۱۸".





وأوضحت النقابة العامة، إن القرار يأتي لـ تلبية لمطالب جموع الصيادلة، وحرصًا على مصلحة المريض المصري وسرية بياناته.





وكان ذلك بعد إعلان شركة "ابن سينا" التعاقد مع أحد التطبيقات الإلكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، دعت النقابة العامة لاجتماع عاجل اليوم، الأحد، مع النقابات الفرعية وقيادات شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية ولم يسفر هذا الاجتماع عن أي نتائج إيجابية ترضي جموع الصيادلة .