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تعليم

وزير التعليم العالي يكلف المستشفيات الجامعية بالاستعداد الكامل لعزل مصابي موجة كورونا الثانية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 08:45 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قســــم التعليـــــم
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توجيهات عاجلة لـ المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، توصي بضرورة الاستعداد الكامل لجميع المستشفيات الجامعية خلال الفترة القادمة لاستقبال حالات العزل من بين مصابي كورونا.


وأشار وزير التعليم العالي إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة والسكان.


وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية الوقائية والاحترازية بالمستشفيات الجامعية لجميع أطقم الرعاية الصحية سواء المتعاملين بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر مع مرضى فيروس كورونا.


واطمأن الوزير على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار وشدد على أهمية التنسيق مع وزارة الصحة والسكان.


جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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