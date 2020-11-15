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أخبار العالم

أردوغان رئيس فاشل.. تركيا تواجه أصعب مناخ اقتصادي وأسوأ علاقات دولية

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:04 م
اردوغان
اردوغان
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على صالح
خسارة أحد كبار صانع السياسة الاقتصادية أمر مؤسف، ويبدو أن خسارة اثنين في نفس الأسبوع امر متعمد، وهذا هو ما حدث في تركيا، حيث عين الرئيس رجب طيب أردوغان محافظًا جديدًا للبنك المركزي التكنوقراطي السبت بينما استقال صهره ووزير المالية بيرات البيرق في اليوم التالي. 

قد يكون ما حدث علامة على الإدارة الاقتصادية السيئة للبلاد، اذ تعتبر المغادرة أخبار إيجابية، ولكن قد فات أوان القلق بشأن استقلال البنك المركزي التركي، فبحلول الوقت الذي تمت فيه الإطاحة به، كان مراد أويسال قد شغل منصب الحاكم لمدة 16 شهرًا فقط، وفقا لـ رويترز


وعلى الأقل للمحافظ الجديد، ناجي أغبال، علاقة أوثق مع أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، أعلن البيرق ، الذي اشتبك مع أغبال وهو شخصية مثيرة للانقسام في الحزب ، استقالته على إنستجرام الأحد. 

ومن المرجح أن تتحسن السياسة الاقتصادية شريطة ألا يكون خليفته فردًا آخر من أفراد الأسرة، قد يكون الفريق الجديد قادرًا على ممارسة بعض التأثير على الرئيس ، الذي يصر على أن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم.

ويبلغ معدل التضخم الرسمي المتنازع بشأنه على نطاق واسع في تركيا 12٪ ، أي أكثر من ضعف الهدف وأعلى من سعر الفائدة القياسي البالغ 10.25٪ ، مما يعني أن التكلفة الحقيقية للاقتراض سلبية. 

واستنفد البنك المركزي مخزوناته من العملات الأجنبية لدعم الليرة: انخفض صافي الاحتياطيات إلى 17 مليار دولار الشهر الماضي ، وهو أدنى مستوى منذ 2004. 

ومع ذلك، سجل سعر الصرف أدنى مستوياته القياسية 8.5 مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي ، قبل أدى التعديل الوزاري إلى ارتداد بنسبة 4٪.

وتعني هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات أن تركيا تواجه أيضًا مناخًا دوليًا أقسى. 

وكانت إحدى نقاط القوة الزائدة عن الحاجة في البيرق الآن أنه كان قريبًا من صهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جاريد كوشنر. 

وبدا أن أردوغان وترامب يتقابلان أيضًا، إذ قد تفسر علاقتهما سبب عدم فرض الولايات المتحدة أي عقوبات على شراء تركيا صواريخ روسية ولماذا واجه تحقيق أمريكي في انتهاكات العقوبات من قبل بنك خلق الحكومي التأخير.

ومن المرجح أن يكون صبر الرئيس المنتخب جو بايدن أقل مع تصرفات تركيا الغريبة، مثل اشتباكاتها مع اليونان بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط. 

وقد تساعد احتمالية وجود بيئة جيوسياسية أكثر صرامة الفريق الاقتصادي الجديد على الأقل في اتخاذ بعض الخطوات المتأخرة في الداخل.
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