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كمائن وغرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه.. قرارات جديدة من مترو الأنفاق.. فيديو

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 10:05 م
مترو الانفاق
مترو الانفاق
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حمزة شعيب
قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنهم مستمرون في تطهير وتعقيم محطات مترو الأنفاق وكل الأماكن التلامسية في قطارات المترو.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم التنسيق مع شرطة النقل والركاب لمنع ركوب المواطنين للمترو بدون ارتداء الكمامات.


ولفت إلى أن كل محطة مترو بها منفذ لبيع الكمامات للوقاية من فيروس كورونا ويتم بيع الكمامات بـ 3 جنيهات، مردفا:"هذا سعرها بدون أرباح".


وشدد على أنه سوف يتم فرض غرامات رادعة لمن لا يرتدى الكمامات داخل القطارات وعلى أرصفة المحطات. مشيرا لوجود أكمنة ثابتة ومتحركة لمتابعة التزام الركاب بالكمامة لأن معظم المواطنين يخلعون الكمامة فور المرور من بوابة التذاكر. 


واختتم أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، أن الحد الأقصى للغرامة 4 آلاف جنيه.
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