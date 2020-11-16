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فن

شاهد.. زينة عاشور زوجة عمرو دياب السابقة تهنئ أولادها بعيد ميلادهما

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
عبد الله دياب ، كنزي
عبد الله دياب ، كنزي دياب
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ندى فكري
هنأت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب السابقة أولادها عبد الله دياب وكنزي دياب بعيد ميلادهما عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت صورة لهما وعلقت قائلة: "Happy birthday Kiks and Aboudi love you to bits ❤️♥️ stay as you are for me u are both perfect don’t change.. ♥️ "


يذكر أن زينة أثارت الجدل عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور إنستجرام،  بعد منشورها الأخير، الذي كتبت فيه بـ الإنجليزية: «هناك تخاطر بين القلوب»، وأشارت برمز القلب في التعليقات. 

وفور قيام زينة عاشور، بمشاركة المنشور الأخير عبر إنستجرام، تساءل متابعوها عن ارتباطها عاطفيًا، ومصادفتها قصة حب جديدة بعد انفصالها عن عمرو دياب، الذي يعيش حبًا جديدًا مع الفنانة دينا الشربيني، لكن «زينة» لم تجب بالتأكيد أو النفي. 

من جهة أخرى، علم "صدى البلد" من مصدر مقرب من "زينة" أنها طلقت رسميا من عمرو دياب منذ عامين، بعد فترة طويلة من الانفصال بينهما.

ولم يؤكد المصدر أو ينفي وجود علاقة بين هذا الطلاق من ناحية، وقصة حب عمرو دياب ودينا الشربيني، التي توجت بالزواج لاحقا، حسبما يؤكد مقربون وأصدقاء منهما، ودون أن يؤكد الزوجان نفسهما للإعلام.

يذكر أن عمرو دياب متزوج حاليا وبشكل رسمي من دينا الشربيني، دون تصريح علني لأي منهما، وسبق له الزواج مرتين، الأولى هي الفنانة شيرين رضا التي أنجبت له ابنته الأولى نور، ثم طلقا، قبل أن يتزوج مرة ثانية من السعودية زينة عاشور التي أنجب منها 3 أبناء هم "كنزي" و"عبدالله" و"جنى" ثم طلقا أيضا.
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