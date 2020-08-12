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فن

تعرف على تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر"

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:21 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يستعد النجم الكبير عمرو دياب خلال أيام لطرح أغنية جديدة بعنوان "أماكن السهر".


وكان الهضبة قد انتهى من تسجيل الأغنية مؤخرا في سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة كواحدة من أغنياته في موسم الصيف.

الاغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي. 


وتدور كلماتها في إطار من البهجة التي اقترنت باغنيات عمرو دياب الصيفية. 


وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفلولكلور.


يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنية يابلدنا ياحلوة والتي تعد رسالة في حب مصر وابراز جمال محافظاتها ، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ومشاهدات ضخمة عبر تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 


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