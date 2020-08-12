عمرو دياب يحمل دينا الشربيني خلال تصوير أغنيته الجديدة أماكن السهر.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يحمل دينا الشربيني، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".

وانتهى الهضبة مؤخرًا، من تسجيل الأغنية في سرية تامة؛ ليطرحها خلال الأيام القادمة، كواحدة من أغنياته في موسم الصيف.





وكان عمرو دياب قد طرح منذ أيام أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفولكلور.





يذكر أن عمرو دياب طرح منذ فترة أغنية يابلدنا ياحلوة والتي تعد رسالة في حب مصر وإبراز جمال محافظاتها، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ومشاهدات ضخمة عبر تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



