رسميا.. الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر السعودي ضد بيرسبوليس

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من النصر السعودي، ضد بيرسبوليس، بشأن عدم أهلية بعض اللاعبين المشاركين مع الفريق الإيراني في مباريات مسابقة دوري الأبطال.
وقال الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي: "قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد".
وأضاف: "لجنة الانضباط والأخلاق قررت رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب".
وسيكون بيرسبوليس طرفًا في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.