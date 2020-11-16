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الري: مفاوضات سد النهضة تستهدف التوصل لاتفاق قانوني للحفاظ على حقوقنا.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى والموارد المائية، إن مفاوضات سد النهضة تستهدف التوصل لاتفاق قانونى ملزم للوصول لاتفاق لملئ سد النهضة لضمان حقوقنا، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق بين وزراء خارجية الدول الثلاث برفع تقرير عن رؤيتها للاتحاد الافريقي، مؤكدًا أنه ما زال هناك جولات مرتقبة لحل مشكلة سد النهضة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الرى، خلال حديثه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن الدولة مستعدة لموسم الأمطار، منوهًا بأن هناك غرفة العمليات السيول لمتابعة الموقف وتضم عددا كبيرا من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اشتراك مركز التنبؤ بالأمطار والرى.

وتابع أنه يتم التنبؤ بحدوث الامطار قبل حدوثها بخمسة ايام ويتم التحذير من قبل كل الجهات المعنية لاتخاذ اللازم، مضيفا أنه يتم ابلاغ الاجهزة المحلية فىا لمحافظة لاتخاذ اللازم من الإجراءات.

وأشار إلى أن مطروح شهدت الاسبوع الماضى اقوى عاصفة رعدية منذ 36 سنة وتم اتخاذ اللازم وتعطيل العمل لمدة يومين من قبل المحافظ للحفاظ على أرواح المواطنين، مؤكدًا أنه يتم استغلال مياه الأمطار وتجميعها لاستغلالها مرة أخرى.

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