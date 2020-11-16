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أخبار العالم

تحطم طائرة ألمانية في أفغانستان

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن طائرة بدون طيار  من طراز "هارون 1" ألمانية هبطت  اضطراريا خلال مهمة للجيش الألماني في أفغانستان مما أدى إلى تضررها.

قال الجيش الألماني إن خلللا فنيا تسبب في ذلك، مشيرًا إلى أن القدرة الاستطلاعية لهذه الطائرة غير محدودة، مضيفا أن الجنود في طريقهم لانتشال الطائرة.

أضافت الوكالة أن الحادث وقع عند شروع الطائرة في الهبوط.

سقطت الطائرة شرقي أكبر قاعدة للجيش الألماني "معسكر مارمال" في مدينة مزار الشريف شمالي أفغانستان.

وكان الجيش الألماني استأجر ثلاث طائرات بدون طيار من هذا النوع من أجل مهامه في أفغانستان.

وينشط الجيش الألماني في أفغانستان في إطار مهمة تدريب "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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