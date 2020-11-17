بالصور.. تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان الفضائيات العربية 2020

شهدت فعاليات الدورة الـ ١١ من مهرجان الفضائيات العربية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠٢٠ .





الدورة مهداة لروح الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوي وتم تكريم اسمها وتسملت التكريم ابنتها اميرة حسن مختار .





وعن جوائز استفتاء الجمهور تم تكريم يسرا كأفضل ممثلة في دراما ٢٠٢٠ وفاز محمد رمضان بأفضل ممثل واهدي الجائزة للزعيم عادل إمام؛ وفازت نيللي كريم بافضل ممثلة كوميدية .





كما تم تكريم هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء لعام ٢٠٢٠ ورباب عبد العاطي كأفضل مصممة ديكور وبسمة وهبة سفيرة النوايا الحسنة وإيهاب جلال مؤسس فضائية النهار والمخرج سامح عبد العزيز وخالد انور افضل ممثل شاب ومهاد نصار افضل ممثلة شابة .. بالإضافة الى تكريم إسلام ابراهيم .



