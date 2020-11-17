داليا أيمن: طبيب مصري حصد جائزة نوبل للحماقة العلمية عام 1993.. فيديو

قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه فى الوقت الذى تسعى المؤسسات العلمية والأكاديمية لتشجيع مجتمع العلماء والباحثين، عبر تخصيص جوائز لمواصلة منجزهم العلمين والتوصل إلى اختراعات وأبحاث من شأنها خدمة البشرية والدفع نحو التطور الحضاري، سلكت مؤسسة «IG Nobel» الأمريكية طريقًا آخر، عبر تخصيص جائزة لـ«الحماقة العلمية» رافعةً شعار «اضحك ثم فكر»





وأشارت داليا أيمن، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن جائزة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية، تُمنح سنويًا لعشر أبحاث علمية غريبة ومضحكة، لكنها «عديمة الجدوى»، فهدفها الأول هو الكوميديا وإضحاك البشر عبر منجز علمي يثير تفكيرهم.





وأضافت أنه يتقدم لمسابقة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية باحثين من مختلف أنحاء العالم، ضمن عشر مجالات علمية هي: الطب، وعلم النفس، والفيزياء، والاقتصاد، والسلام، والأحياء، والكيمياء، والاتصالات، والصحة العامة، والهندسة، وتشهد فعالياتها حفلًا سنويًا ضخمًا يُبث عبر الإنترنت، خلال الموقع الرسمي للمجلة، على أن يعرض كل من الباحثين المشاركين فكرة أفكارهم في دقيقة واحدة.





ولفتت إلى أن أول احتفال بجائزة «إي جي نوبل» كان قبل 30 عامًا، ومن أبرز من فازوا بها باحث استخدم رافعة مغناطيسية لرفع ضفدع تجارب، واثنين اكتشفا نمطًا من الحواجب البشرية يشير إلى النرجسية، وفريق بحثي قدم بحثًا لقياس السعادة الناتجة عن الكُحة.





وأشارت إلى أن طبيب مصري حصل عليها عن بحث له في مجال التكاثر عام 1993، وتمحور حول بحث أفاد تراجع النشاط الجنسي للفئران، التي ترتدي سراويل مصنوعة من البوليستر.



