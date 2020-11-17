Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

داليا أيمن: طبيب مصري حصد جائزة نوبل للحماقة العلمية عام 1993.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الإعلامية داليا أيمن، إنه فى الوقت الذى تسعى المؤسسات العلمية والأكاديمية لتشجيع مجتمع العلماء والباحثين، عبر تخصيص جوائز لمواصلة منجزهم العلمين والتوصل إلى اختراعات وأبحاث من شأنها خدمة البشرية والدفع نحو التطور الحضاري، سلكت مؤسسة «IG Nobel» الأمريكية طريقًا آخر، عبر تخصيص جائزة لـ«الحماقة العلمية» رافعةً شعار «اضحك ثم فكر»

وأشارت داليا أيمن، خلال حواره في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن جائزة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية، تُمنح سنويًا لعشر أبحاث علمية غريبة ومضحكة، لكنها «عديمة الجدوى»، فهدفها الأول هو الكوميديا وإضحاك البشر عبر منجز علمي يثير تفكيرهم.

وأضافت أنه يتقدم لمسابقة «إي جي نوبل» للحماقة العلمية باحثين من مختلف أنحاء العالم، ضمن عشر مجالات علمية هي: الطب، وعلم النفس، والفيزياء، والاقتصاد، والسلام، والأحياء، والكيمياء، والاتصالات، والصحة العامة، والهندسة، وتشهد فعالياتها حفلًا سنويًا ضخمًا يُبث عبر الإنترنت، خلال الموقع الرسمي للمجلة، على أن يعرض كل من الباحثين المشاركين فكرة أفكارهم في دقيقة واحدة.

ولفتت إلى أن أول احتفال بجائزة «إي جي نوبل» كان قبل 30 عامًا، ومن أبرز من فازوا بها باحث استخدم رافعة مغناطيسية لرفع ضفدع تجارب، واثنين اكتشفا نمطًا من الحواجب البشرية يشير إلى النرجسية، وفريق بحثي قدم بحثًا لقياس السعادة الناتجة عن الكُحة.

وأشارت إلى أن طبيب مصري حصل عليها عن بحث له في مجال التكاثر عام 1993، وتمحور حول بحث أفاد تراجع النشاط الجنسي للفئران، التي ترتدي سراويل مصنوعة من البوليستر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

توقعات نوبل للعلوم 2020 .. لماذا يصعب التكهن بالفائز بالجائزة .. من يربح السباق .. وكيف يكون حفل توزيع الجوائز فى ظل كورونا

نوبل الفيزياء.. الثقب الأسود نجم 2020.. فوز العلماء بنروز وجنزيل وجيز بالجائزة لإثباتهم «نسبية أينشتاين» ونظريات هوكينج

ترشيحاتنا

الصور الأولى من موقع انفجار جنوب إسرائيل

أسرع علاج للتخلص من قشرة الشعر

دعاء سداد الدين بـ6 آيات قرآنية.. ردده وتخلص من جبال ديونك

ميدو: محمد صلاح مهمل وجعلنا أضحوكة أمام العالم.. فيديو

يكبرها بعشرات السنين.. إجبار قاصر على الارتباط لرعاية أطفال زوجها من نفس عمرها

أخبار الفن| تطور جديد في أزمة "نمبر 1" بين إليسا ونانسي عجرم.. ومعلومات عن عبد المنعم إبراهيم في ذكرى ميلاده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناوله بين الوجبات .. عصير قصب السكر يقوي المناعة ويعالج نزلات البرد

لأولياء الأمور.. أفضل النصائح لحماية أطفالك من خطر كورونا في أتوبيس المدرسة

أسعار ام جى 2021 الرسمية لشهر نوفمبر في مصر