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أخبار العالم

أبيك تسجل انكماشًا تاريخيًّا بنسبة 3.7% خلال الـ6 أشهر الأولى من 2020

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 10:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجل أداء النمو الاقتصادي في منطقة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) انخفاضًا بنسبة 3.7% في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 مع تحول الاستهلاك والتجارة والاستثمارات إلى انكماش أكبر من التوقعات.

وذكرت وحدة دعم سياسات أبيك - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم /الثلاثاء/ - أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد المنطقة طيلة العام الحالي بواقع 2.5% أو ما يعادل خسارة في الناتج بلغت 1.8 تريليون دولار أمريكي وهو أول انكماش لاقتصاد منطقة أبيك في غضون ثلاثة عقود.

من جهته.. قال مدير الوحدة دينيس هيو: "إنه تم تشكيل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ منذ أكثر من 30 عامًا، وقد شهد المنتدى فترات ركود اقتصادي، وأزمات مالية، وتقلبات أسعار السلع الأساسية، والأوبئة، وكذلك الهجمات الإرهابية، إلا أن الخسائر الاقتصادية في هذا العام لم يسبق لها مثيل".

وأشار البيان الأخير للوحدة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الدول الأعضاء لمنتدى أبيك، حيث بلغ 4.8% خلال سبتمبر الماضي، مع بحث لأكثر من 74 مليون شخص عن فرص عمل، مضيفًا أن الاستثمارات انكمشت بنسبة 11.2% في أعقاب نمو متواضع بنسبة 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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