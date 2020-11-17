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أخبار البلد

مصر للطيران تعلن إصابة أحد أفراد طاقم طائرة بعثة المنتخب في توجو بـ كورونا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:15 م
طاقم الطائرة المرافق
طاقم الطائرة المرافق للمنتخب
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نورهان خفاجي
قال الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن أحد موظفي إدارة الرحلات الخاصة بمصر للطيران الذي كان يرافق رحلة مصر للطيران رقم MS3030 لنقل بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم الي توجو اظهرت المسحة التي أجريت عليه ضمن أفراد البعثة نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت مصر للطيران، أنه تم اتخاذ الإجراءات الإحترازية لعزله وتلقيه البروتوكول العلاجي ولا توجد إصابات أخري ضمن أفراد الركب الطائر للرحلة.

واكد الطيار عمرو أبوالعينين انه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية قبل اقلاع الرحلة بما يضمن سلامة جميع الركاب والعاملين أسوة بما هو متبع في جميع رحلات مصر للطيران.

وتمني أبوالعينين الشفاء العاجل لموظف مصر للطيران واللاعبين المصابين .
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