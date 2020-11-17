محمد شريف يضرب توجو بالهدف الثاني في تصفيات أمم إفريقيا .. فيديو

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، حيث فاز مرة وحيدة وتعادل مرتين ولم يخسر، بينما تحتل توجو المركز الأخير في المجموعة السابعة برصيد نقطة وحيدة، حيث تعادل مرة وحيدة وخسر مباراتين، فيما سجل هدف واستقبل 3 آخرين بينما





وانتصر منتخب مصر على نظيره توجو في المباراة الماضية بهدف نظيف سجله محمود حمدي الونش من ضربة رأسية.



