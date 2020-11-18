برلماني: التعليم في مصر يمر بأزهى عصوره

أشاد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بخصوص استراتيجية جذب الطلاب الوافدين إلى مصر، قائلاً: "مبادرة ادرس في مصر عبرت عن التقدم الكبير الذي تشهده المنظومة التعليمية سواء في المرحلة الجامعية أو ما قبل الجامعي وبرزت شكل من أشكال التحول الرقمي".





وأوضح "محمد"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى وهو يعطي أولوية للتعليم والصحة باعتبارهما القوام الأساسي الذي تبنى عليه الأمم.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن استقبال واستضافة الطلاب الوافدين يعتبر من أهم الاستراتيجيات التي قد تحقق للتعليم هدفه وتساعد في رفع التصنيف العالمي للتعليم المصري.





يذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض تقريرا مقدمًا من الدكتورة رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، حول استراتيجية جذب الطلاب الوافدين في ضوء التكليفات الرئاسية الخاصة بتطوير منظومة الطلاب الوافدين وتقديم خدمات مميزة للطلاب الوافدين ضمن إجراءات عمل مبادرة "ادرس في مصر"، التي تبنتها الوزارة هذا العام.



