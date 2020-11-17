محمد فضل يكشف آخر تطورات إصابة النني بكورونا .. وقرار عاجل للاعبي المنتخب ودخول العزل

كشف محمد فضل رئيس بعثة منتخب مصر، عن أن أداء منتخب مصر كان قويا وفاز بثلاثة أهداف على توجو.









وأضاف فضل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أننا كنا متأكدين من الفوز وأداء اللاعبين أمام توجو.









وفي السياق نفسه أشار رئيس بعثة منتخب مصر، إلى أن الحالة الصحية لمحمد النني مستقرة ولم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى ان البعثة سوف تخضع للعزل بمجرد العودة لمصر.









وأكمل فضل، أن عزل أفراد المنتخب الوطني حتى ظهور النتيجة و إجراء مسحة في المطار.









وتابع رئيس البعثة، أن اللاعب محمد النني يخضع للاجراءات الاحترازية عقب عودته.