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رياضة

وزارة الرياضة والأوليمبية تشكلان لجنة للتحقيق في واقعة الاعتداء على بطلة المصارعة

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قررت وزارة الشباب والرياضة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة إدارية وقانونية للتحقيق فى كافة ملابسات وقوع بعض التجاوزات تتعلق بأحد لاعبي الاتحاد المصرى للمصارعة مساء الثلاثاء وإصدار تقرير بشأنها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن جميع من يثبت مخالفتهم من جميع المعنيين.

وتتمثل الواقعة في اعتداء ممدوح فرج مدرب منتخب سيدات المصارعة على بطلة مصر سمر حمزة أثناء تواجدها بالمركز الأولمبى بالمعادى بصحبة مدربها محمد طلبة.
 
 بدأت الواقعة عندما فوجئت بطلة مصر ومدربها بقيام المدرب باصطحاب بلطجية وقاموا بالاعتداء بالضرب على سمر حمزة ومحمد طلبة بدون معرفة أي أسباب تذكر .

و قام عاطف حمودة مدير المركز الأوليمبى بالمعادى بالاتصال بالنجدة التي جاءت وقامت بالقبض على البلطجية والتوجه لقسم شرطة البساتين لبدء التحقيقات وعمل محاضر للمعتدين على بطلة مصر خاصة وأن هناك بعض الجروح للاعبة ومدربها.

وقامت روابط الرياضية بالاتصال بمحمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة لإبلاغه بما حدث لبطلة العالم .
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