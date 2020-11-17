وزارة الرياضة والأوليمبية تشكلان لجنة للتحقيق في واقعة الاعتداء على بطلة المصارعة

بدأت الواقعة عندما فوجئت بطلة مصر ومدربها بقيام المدرب باصطحاب بلطجية وقاموا بالاعتداء بالضرب على سمر حمزة ومحمد طلبة بدون معرفة أي أسباب تذكر .





و قام عاطف حمودة مدير المركز الأوليمبى بالمعادى بالاتصال بالنجدة التي جاءت وقامت بالقبض على البلطجية والتوجه لقسم شرطة البساتين لبدء التحقيقات وعمل محاضر للمعتدين على بطلة مصر خاصة وأن هناك بعض الجروح للاعبة ومدربها.





وقامت روابط الرياضية بالاتصال بمحمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة لإبلاغه بما حدث لبطلة العالم .