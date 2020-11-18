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فن

بسبب كورونا.. شهيرة منعت أولادها من زيارة محمود ياسين

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:00 ص
شهيرة - محمود ياسين
شهيرة - محمود ياسين
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سعيد فراج
قالت الفنانة شهيرة، إنها خشيت على الفنان محمود ياسين قبل رحيله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولذا منعت أولاده وأحفاده من زيارته.

وأضافت "شهيرة"، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "خُفت عليه من الكورونا ومنعت الأولاد من زيارته.. هو مناعته كانت ضعيفة جدا.. كنت بخليهم يشوفوه من بعيد ويسلموا عليه من بعيد لبعيد".

وتابعت: "أنها لما بتزعل من الفنان الراحل محمود ياسين كانت تذهب إليه و تقوله حقك عليا يا حبيبي و أبوسه و أطيب خاطره ، وأن محمود ياسين كان مؤدب و خلوق مع أهل بيته قبل الناس اللى بره ، و ان سر استمرار حياتهم الزوجية التفاهم بينهم  ، و انا ضحيت بالتمثيل من اجل محمود ياسين و الأولاد .

وأشارت إلى انها اتخطبت لمحمود ياسين وهي في ثانية معهد تمثيل وأنهم اتخطبوا أثناء تصوير فيلم صور ممنوعة و كان بيقولى انتى لازم تقفى معايا و في ضهري و انا بطلع السلم و انا وافقت. 

وغيب الموت الفنان محمود ياسين، يوم الأربعاء 14 أكتوبر  بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.
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