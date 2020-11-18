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فن

بإطلالة جذابة.. هاجر أحمد تتألق بفستان أبيض على متن يخت

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 03:29 ص
هاجر احمد
هاجر احمد
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محمد بدران
نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا جديدة لها.

وظهرت هاجر أحمد، علي متن يخت بإطلالة أنيقة ترتدي فستاناً أبيض بصيحة الكتف والكتف وبدت بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.

وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.

وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".

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