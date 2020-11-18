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فن

بإطلالة جريئة.. قمر اللبنانية تثير الجدل ببنطلون جلد أسود

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:52 ص
اللبنانية قمر
اللبنانية قمر
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محمد بدران
نشرت الفنانة قمر اللبنانية، صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

ظهرت قمر اللبنانية في الصور بإطلالة مثيرة، ترتدي بدى مكشوف البطن والكتفين باللون الابيض وبنطال جلد اسود واعتمدت على المكياج الناعم، ووضعت أحمر للشفاه كشف جمال إطلالتها، كما اختارت تسريحة شعر مميزة لشعرها البني بطريقة تخطف الأنظار.

وشاركت قمر مؤخرا فى فيلم "حملة فرعون" والتى تجسد من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


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