تويتر تطلق ميزة جديدة لمستخدميها حول العالم.. اعرف طريقة استخدامها

فيسبوك وإنستجرام وسناب شات. أطلقت شركة تويتر Twitter ، ميزة تسمى التغريدات المؤقتة Fleets، والتي تتيح لمستخدميها في جميع أنحاء العالم من نشر تغريدات تختفي بعد مدة زمنية محددة، والتي تحاكي ميزة القصص الشائعة في المنصات التواصل الاجتماعي المنافسة مثلوإنستجرام وسناب شات.





وبحسب ماذكره موقع "theverge" التقني، كانت الشركة الأمريكية المالكة لمنصة التغريدات القصيرة " تويتر " قد أعلنت لأول مرة عن ميزتها الجديدة Fleets، في شهر مارس الماضي، والتي قام باختبارها في أسواق مختلفة حوال العالم، واليوم تتيح الميزة الجديدة لجميع المستخدمين.









وسيتمكن أي مستخدم تطبيق تويتر على الهاتف المحمول، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو النظام الأساسي الذي يستخدمه من الوصول إلى ميزة الرسائل المختفية والتي ستقع مباشرة في الجزء العلوي من المخطط الزمني في صف من فقاعات تشبه القصص.





وتأمل شركة تويتر أن تساعد ميزتها الجديدة "Fleets "،المستخدمين في تقليل الضغط حول ميزتي إعادة التغريد، والإعجابات من خلال السماح للمستخدمين بالمشاركة والتعبير عن المزيد من الأفكار والمشاعر وذلك على نحو أكثر من التغريدات الدائمة التي تبقى ولا تختفي، ولا يمكن تعديلها.





ووفقا للشركة، بدأت ميزة Fleets، وتعني الشيء السريع الزوال في الظهور على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وستكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في الأيام المقبلة.





وعلى عكس ميزة القصص في التطبيقات المنافسة، أوضحت تويتر أن ميزة التغريدات المؤقتة لا يمكن إعادة تغريدها، ولا يمكن أيضًا "الإعجاب بها"، ولكن يمكن للمستخدمين الآخرين الرد عليها، وستظهر الردود بوصفها رسائل خاصة على التغريدة الأصلية.





وقالت تويتر أن التغريدات المؤقتة التي ستختفي بعد مرور 24 ساعة على غرار ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، لن تظهر في نتائج البحث، ولكن يمكن لأي شخص رؤية تغريدات الآخرين، حتى وإن لم يكن من ضمن قائمة المتابعين.





كيفية استخدام ميزة التغريدات المؤقتة بتطبيق تويتر على هواتف أندرويد وآيفون، اتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على أيقونة المشاركة "Share" أسفل التغريدة.

2. حدد خيار المشاركة "Share in Fleet".

3. أضف المشاركة التي تريدها ما بين النصوص والصور والفيديوهات ورموز تعبيرية (ستتاح ميزتي البث المباشر والملصقات قريبا).

4. يمكنك أيضًا من خلال ميزة التغريدات المؤقتة تخصيص الخلقية ونمط عرض النص، ثم الضغط على مشاركة بمجرد الإنتهاء.