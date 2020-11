تويتر تطلق ميزة جديدة لمستخدميها حول العالم.. اعرف طريقة استخدامها

وسيتمكن أي مستخدم تطبيق تويتر على الهاتف المحمول، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه أو النظام الأساسي الذي يستخدمه من الوصول إلى ميزة الرسائل المختفية والتي ستقع مباشرة في الجزء العلوي من المخطط الزمني في صف من فقاعات تشبه القصص.

وتأمل شركة تويتر أن تساعد ميزتها الجديدة "Fleets "،المستخدمين في تقليل الضغط حول ميزتي إعادة التغريد، والإعجابات من خلال السماح للمستخدمين بالمشاركة والتعبير عن المزيد من الأفكار والمشاعر وذلك على نحو أكثر من التغريدات الدائمة التي تبقى ولا تختفي، ولا يمكن تعديلها.

ووفقا للشركة، بدأت ميزة Fleets، وتعني الشيء السريع الزوال في الظهور على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، وستكون متاحة لجميع المستخدمين حول العالم في الأيام المقبلة.

وعلى عكس ميزة القصص في التطبيقات المنافسة، أوضحت تويتر أن ميزة التغريدات المؤقتة لا يمكن إعادة تغريدها، ولا يمكن أيضًا "الإعجاب بها"، ولكن يمكن للمستخدمين الآخرين الرد عليها، وستظهر الردود بوصفها رسائل خاصة على التغريدة الأصلية.

وقالت تويتر أن التغريدات المؤقتة التي ستختفي بعد مرور 24 ساعة على غرار ميزة القصص في التطبيقات الأخرى، لن تظهر في نتائج البحث، ولكن يمكن لأي شخص رؤية تغريدات الآخرين، حتى وإن لم يكن من ضمن قائمة المتابعين.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.





We have a place for that now—Fleets!