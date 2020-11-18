حرق وحرمان من العلاج.. السجن حتى الموت عقاب مرضى كورونا في كوريا الشمالية

يعيش مرضى فيروس كورونا في كوريا الشمالية بطريقة تخالف مرضى كورونا في باقي دول العالم، إذ يعيشون ظروفا أصعب من غيرهم ويتضورون جوعًا ويعانون في ظروف يرثى لها في سجون الحجر الصحي.





في كوريا الشمالية يتم تجاهل معظم المرضى الذين تم نفيهم إلى منشآت الحجر الصحي التسعة التابعة للدولة واحتجازهم، حيث يتم تشخيصهم ولا يتلقون علاجًا لـ Covid-19 ويضطرون إلى النوم على الأرض، حسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وزعم تقرير جديد أن بعض الذين شعروا بأعراض خفيفة فقط ، مثل الحمى، انتهى بهم الأمر من المرض إلى الموت بسبب سوء التغذية، وسط ارتفاع حاد في عدد الكوريين الشماليين الذين يتم وضعهم في الحجر الصحي.





وأضاف التقرير أنه في حالة وفاة المريض، يتم حرق جثته في الموقع وإرسال رفاته إلى عائلاته دون أي تفسير، ورد أن نظام كيم جونج أون ، الذي ادعى بشكل شائن أن بلاده خالية من الفيروسات وحظر عبارة "فيروس كورونا" و "الأمراض المعدية".





ويشكو السجناء في منشآت الحجر الصحي من الجوع والبرد القارس بسبب عدم وجود تدفئة، حسبما قال مصدر لموقع Daily NK الذي يديره منشقون ومقره سيول،كما أن هناك نقص في النظافة الشخصية لعدم وجود ماء ساخن والسجناء غير قادرين على الاستحمام في كثير من الأحيان.



