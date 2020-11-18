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أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة: مصر فتحت المجال للمنظمات الدولية للمشاركة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:46 م
دكتور احمد رجب استاذ
دكتور احمد رجب استاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة
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محمود محسن
أكد الدكتور أحمد رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن مصر لها العديد من شركاء التنمية خلال فترة أزمة كورونا وما قبلها، مؤكدا ان مصر بداية من عام 2014 فتحت المجال للمنظمات الدولية لمساعدة الحكومة الصمرية فى برنامج  الإصلاح الاقتصادي.


وأضاف رجب خلال لقاء له بفضائية اكسترا نيوز انه على سبيل المثال تم عمل تعاون في قطاع التصنيع مع الحكومة اليابانية  وأيضا مع المؤسسات الاقليمية سواء البنك العربي للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي .


وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن مصر في أزمة كورونا كان لها نصيب جيد فى الشراكات خاصة أن شركاء التنمية  يفكرون بطريقة المال والاعمال مستشهدة بقصة النجاح التى تحققت بالدولة المصرية على مدار سنوات ماضية.


وأشار رجب إلى أن  مصر من ضمن دول قليلة قامت بعملية اجراءات شاملة من اغلاق جزئي مرن خلال ازمة كورونا وذلك للعمل على إنقاذ المواطنين والاقتصاد المصري في آن واحد. 
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