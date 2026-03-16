الرعاية الصحية : كل لقاءات الرئيس السيسي تشهد توجيهات لتطوير المنظومة لصالح الموطن

ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها حزب مستقبل وطن بالوزراء والمسؤولين..إستضاف الحزب الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للحديث عن خطة الهيئة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي العدد الأكبر من المواطنين على مستوى الجمهورية.

جاء اللقاء بحضور النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس الحزب وأمينه العام، ونواب رئيس الحزب وهيئات المكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة وأعضاء الأمانة المركزية، بالإضافة إلى قيادات هيئة الرعاية الصحية.

في بداية اللقاء تحدث النائب أحمد عبدالجواد عن إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمنظومة الصحية، وتوجيهاته المستمرة للمسؤولين في قطاع الصحة بتطوير المنظومة وبنيتها التحتية وعناصرها البشرية، بما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن، وقال عبدالجواد أن الرئيس وجه بتخصيص عشرة مليارات جنيه تضاف للميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتوفير العلاج على نفقة الدولة، والقضاء على قوائم الإنتظار وعلاج الحالات الحرجة.

وأشار عبدالجواد إلى أن حزب مستقبل وطن بذل مجهوداً كبيراً في علاج مئات الحالات من خلال مبادراته في شهر رمضان، والحزب مستعد لبذل كل ما في وسعه لمساندة الحكومة في تطوير المنظومة الصحية، لأنها والتعليم الأولوية الأولي في إهتماماته.

وتحدث الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً خاصاً بالمنظومة الصحية، ولا يخلو لقاء للرئيس السيسي من التوجيه بالإهتمام بكل عناصر المنظومة، لذلك كانت البداية بالطبيب لأنه صمام الأمان للأمن القومي الصحي.

وقال السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل يداً بيد مع وزارة الصحة لتحقيق أعلى إستفادة للمواطن، وتحرص الهيئة على تحقيق العدل والمساواة في العلاج بين كافة فئات المجتمع تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأشار السبكي إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل حققت طفرة كبيرة في المحافظات التي بدأنا تطبيق المنظومة فيها، وهي : بور سعيد والأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، وخاصة في صعيد مصر حيث كان له النصيب الأكبر في المنظومة، ومع دخول محافظات أخرى إلى قائمة التأمين الصحي الشامل مثل محافظة المنيا يكون لمحافظات الصعيد نصيباً آخر، ونأمل أن تمتد المنظومة إلى كل محافظات مصر في السنوات القليلة القادمة.

وأكد السبكي أن التأمين الصحي الشامل لا يهتم فقط بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات التي أصبحت على أعلى مستوى..لكنها تضيف حماية إجتماعية ومالية للمواطنين، وكل محافظة سوف يدخلها التأمين الصحي الشامل لن يعاني المواطن فيها من أزمة في العلاج ولا الدواء، وقد حققت الجراحات والتدخلات الطبية في منظومة التأمين الصحي الشامل نجاحاً يضاهي المستويات العالمية، وقد مكنت المنشآت الصحية التابعة للهيئة الفرق الطبية من إجراء تدخلات دقيقة بالقسطرة كبديل آمن وفعال للعديد من الجراحات التقليدية.

وأشار السبكي إلى سلسلة ( إشراقة أمل ) التي قدمتها الهيئة طوال شهر رمضان، وتضمنت تقديم حالات تم علاجها من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وأبلى فيها الأطباء بلاءً حسناً ، وجميعها حالات صعبة.

وخلال اللقاء تبادل النواب ورئيس هيئة الرعاية الصحية الشاملة الآراء والمقترحات لتحقيق أعلى إستفادة للمواطن في كافة محافظات الجمهورية.