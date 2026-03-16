داليا الأتربي : أمن واستقرار الدول العربية خط أحمر في السياسة المصرية

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات تستهدف الدول العربية أو تنتقص من سيادتها ووحدة أراضيها، مشددة على أن أمن واستقرار الدول العربية يمثل خطًا أحمر في السياسة المصرية، وأن القاهرة تواصل دعمها الكامل للأشقاء العرب في مواجهة أي تهديدات تمس أمنهم أو استقرارهم.

وقالت الأتربي في تصريحات اليوم إن الموقف المصري تجاه القضايا العربية يستند إلى ثوابت راسخة في السياسة الخارجية، تقوم على دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن أو التدخل في شؤونها الداخلية.

سياسية متواصلة لاحتواء الأزمات وتعزيز مسارات الحلول السلمية

وأشارت إلى أن مصر، بقيادتها السياسية، تتحرك انطلاقًا من دورها التاريخي ومسؤوليتها تجاه محيطها العربي، حيث تبذل جهودًا دبلوماسية وسياسية متواصلة لاحتواء الأزمات وتعزيز مسارات الحلول السلمية والحوار، بما يحفظ استقرار المنطقة ويصون مصالح شعوبها.

وأضافت أن التحركات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي تعكس حرص الدولة على دعم التضامن العربي وتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية، مؤكدة أن الأمن القومي العربي منظومة متكاملة لا يمكن فصل عناصرها، وأن استقرار أي دولة عربية يمثل دعامة أساسية لاستقرار المنطقة بأسرها