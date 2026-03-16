الاتحاد: مصر تقف صفًا واحدًا مع دول الخليج لتعزيز الأمن القومي العربي

أكد محمد سيف، نائب رئيس حزب الاتحاد، أن مصر تواصل دورها الثابت في دعم الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها دول الخليج، في ظل التحديات والتوترات الإقليمية الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقال سيف في تصريح له، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتمد موقفًا ثابتًا يقوم على تعزيز التضامن العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة، مشددًا على أن أمن واستقرار دول الخليج يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.

وأضاف أن العلاقات المصرية الخليجية استراتيجية وتاريخية، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، ما يعكس حجم التنسيق المشترك بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأشار محمد سيف إلى أن الحفاظ على استقرار منطقة الخليج عنصر أساسي في تعزيز استقرار المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن توحيد المواقف العربية وتعزيز العمل المشترك ضرورة لمواجهة أي أزمات قد تهدد مصالح الدول العربية.

وأكد أن الشعب المصري يقف مع أشقائه في دول الخليج ويدعمهم في مواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن أو المساس بسيادتهم، مشيرًا إلى أن المساندة الشعبية تمثل امتدادًا حقيقيًا للموقف الرسمي للدولة وتعكس روح الأخوة العربية الراسخة بين مصر ودول الخليج.

واختتم محمد سيف تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل جهود حماية أمن واستقرار الدول العربية، وأن موقفها التاريخي يعكس التزامًا راسخًا بالحفاظ على وحدة الصف العربي ومواجهة أي تهديدات قد تمس أمن المنطقة.