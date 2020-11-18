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أخبار العالم

يعطي مناعة قوية ضد كورونا.. الكويت تتعاقد على 3 ملايين جرعة من لقاح أكسفورد حال اعتماده رسميا

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:23 م
لقاح اكسفورد لعلاج
لقاح اكسفورد لعلاج مصابي كورونا
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محمود نوفل
كشفت صحيفة القبس الكويتية عن متابعة مسئولي وزارة الصحة بالكويت لآخر تطورات لقاحات كورونا، التي بلغت تجاربها السريرية المراحل الأخيرة في أكثر من دولة حاليًا.


وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها الصحية  أنه في حال اعتماد أي لقاح رسميًا فسيتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد وصوله من الشركات المنتجة، التي لا يزال بعضها بانتظار نيل اعتمادات المنظمات الصحية العالمية المتخصصة في اللقاحات.


وأفادت المصادر بأن وزارة الصحة الكويتية  تجري اتصالات يومية مع الشركات التي أُبرم اتفاق مبدئي معها بخصوص استيراد لقاحات كورونا، في حال نيلها الاعتمادات الرسمية، مبينة أن الاتفاقيات والتعاقدات لن يكون لها اعتبار قانوني إن لم يحصل اللقاح على الاعتماد الرسمي من المنظمات العالمية، لمنحه وتداوله في أي دولة. 


وأضافت: إن «الصحة» تراقب عن كثب آخر تطوّرات اللقاح الذي تطوره جامعة أكسفورد، بالتعاون مع شركة استرازينيكا في مراحله الأخيرة، الذي شهد فترة توقف خلال التجارب السريرية مطلع سبتمبر الماضي، قبل استئنافها أواخر أكتوبر، موضحة أن الاتفاق مع الشركة المتعهّدة باستيراد اللقاح ينص على توريد 3 ملايين جرعة منه عند اعتماده رسميًا من وكالة الأدوية الأوروبية «EMA» والسلطات الصحية البريطانية.


وأشارت الي الصحة الكويتية الي أن لقاح «أكسفورد» لا يحتاج درجة حرارة منخفضة جدًّا لحفظه في ثلاجات للتجميد، ويمكن تخزينه في درجة حرارة ما بين 2 و8 درجات مئوية، ولن يتطلب معدات تبريد كبرى.


وبيّنت أن اللقاح أظهر في المرحلتين الأولى والثانية استجابة مناعية قوية لدى من خضعوا للتجارب السريرية، وتبدأ الخلايا في إظهار رد فعل مناعي بعد 14 يومًا فقط من التلقيح، كما ينتج الجسم أجسامًا مضادة في غضون 28 يومًا.


ورجحت المصادر أن يعتمد اللقاح الشهر المقبل في بريطانيا، وفي حال اعتماده هناك فلن تستغرق عملية وصوله إلى البلاد سوى 14 يومًا، على أبعد تقدير.

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