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فن

بالأبيض.. وفاء عامر تخطف الأنظار من أمام البحر

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة وفاء عامر صورة جديدة لها من أمام البحر من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

تألقت وفاء عامر في الصورة بإطلالة ناعمة بالأبيض، حيث ارتدت فستانًا باللون الأبيض، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة وعدم المُبالغة في إطلالتها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وفاء عامر على خصلات شعرها البني الفاتح المنسدلة على كتفيها.

وشاركت وفاء عامر مؤخرًا في بطولة مسلسل "إلا أنا" قصة للكاتب يسرى الفخراني، يحكى عن 5 حكايات وهي  "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيرى عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور، ومن المقرر البدء في تصويرها بعد يومين.

العمل قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.
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