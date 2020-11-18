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إيقاف تعاملهم.. الضرائب تكشف مصير محاسبي التهرب الضريبي

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال فؤاد سعيد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إنه في سبيل منع التهرب الضريبي، قامت مصلحة الضرائب وفقا لإرشادات وزارة المالية بحصر كافة الممولين الهاربين، معقبا: الممول المهرب يشترك معه أحد المحاسبين.

وأكمل "سعيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، قائلا: "المصلحة تقوم بالبحث والتحري عن المحاسب للتأكد من مدى معرفته بحقيقة التهرب، وهل هو ساعد الممول على التهرب أم لا؟، وفي حالة إثبات مشاركته يتم إلقاء القبض عليه بتهمة التهرب الضريبي".

وأضاف: المحاسبين يقومون بتخفيض الضرائب للممولين، بما لا يتناسب مع الحقيقة، وعليه وجه لهم تهمة التهرب الضريبي، كما أن وزارة المالية أقرت بإيقاف تعاملهم من سجل المحاسبين.

وشدد على أن المحاسبين الخمسة المتهمين بالتهرب الضريبي أصبحوا لا ينتمون إلى المصلحة الضريبية، ونشاطهم تم إيقافه، معقبا: هناك توجه من جانب وزير المالية من أجل تحقيق العدالة الضريبية.
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