Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ريهام سعيد تشوق جمهورها لأحدث أعمالها.. شاهد

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 04:42 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر ريهام سعيد، في الفيديو أثناء تحضيرها للتصوير، حيث تقوم بوضع المكياج الخاص للتصوير وتقوم بتصفيف شعرها.

وشوقت ريهام جمهورها حول أحدث أعمالها حيث قد علقت علي الفيديو قائلة: "قريبا".


وكانت قد أجرت النيابة الكلية بأكتوبر تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد والمستشار مرتضى منصور ضد سما المصري.

وتضمنت البلاغات، بلاغًا من ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا أخرى مقدمة من مرتضى منصور، واستدعت النيابة في فترة سابقة سما المصري لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بعد الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد إن موكلته قدمت بلاغا منذ فترة وأنهت النيابة التحقيق فيه ولم يتبق سوى التصرف فيه بالإحالة إلي المحاكمة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أزالت التاتو.. ريهام سعيد تنشر فيديو جديدا.. وتعلق: قررت العودة إلى الطبيعة.. شاهد

"هتضربوا بالجزمه يا جهله"| ريهام سعيد تهدد هؤلاء.. اِعرف الحكاية

شاهد.. تجهيزات ريهام سعيد لعودة برنامجها "صبايا الخير"

ريهام سعيد تشوق جمهورها لعودة برنامجها " صبايا الخير ".. شاهد

إطلالة صباحية باللون الأبيض من ريهام سعيد عبر إنستجرام.. شاهد

ماكياج جذاب.. ريهام سعيد تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

ترشيحاتنا

10 ملايين وفاة.. الصحة العالمية تحذر العالم من مخاطر الإفراط في تناول المضادات الحيوية

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

أحمد السقا يكشف عن فريق يتمنى فوزه بدوري أبطال أفريقيا

بعد سنوات الاعتزال.. شهيرة تكشف عن عودتها إلى التمثيل

النصر السعودي يصعد أزمة دوري أبطال آسيا إلى المحكمة الدولية

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الغد.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب أعراض كورونا.. شابة مصابة تضطر لاستخدام كرسي متحرك لـ 5 أشهر

شاهد.. مصرع رضيع في ظروف غامضة وأبواه في قفص الاتهام

بثروة 2 مليون دولار.. عامل يتحول إلى مليونير بسبب هدية من السماء