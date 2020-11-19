ريهام سعيد تشوق جمهورها لأحدث أعمالها.. شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وتظهر ريهام سعيد، في الفيديو أثناء تحضيرها للتصوير، حيث تقوم بوضع المكياج الخاص للتصوير وتقوم بتصفيف شعرها.





وشوقت ريهام جمهورها حول أحدث أعمالها حيث قد علقت علي الفيديو قائلة: "قريبا".









وكانت قد أجرت النيابة الكلية بأكتوبر تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد والمستشار مرتضى منصور ضد سما المصري.





وتضمنت البلاغات، بلاغًا من ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا أخرى مقدمة من مرتضى منصور، واستدعت النيابة في فترة سابقة سما المصري لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بعد الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات.





وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد إن موكلته قدمت بلاغا منذ فترة وأنهت النيابة التحقيق فيه ولم يتبق سوى التصرف فيه بالإحالة إلي المحاكمة.



