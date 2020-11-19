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تعليم

رئيس جامعة حلوان: حالات كورونا عندنا أقل من 100 طالب وتم شفاؤهم

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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كريم ناصر
نفت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ماتردد على صفحات التواصل الإجتماعي فيسبوك بظهور مايزيد عن أكثر من 200 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجامعة بين الطلاب، موضحًا أنه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى عن ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب.


وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير في عدد من الكليات ، وقد تم رصد الاصابات او الاشتباه منذ بداية العام الجامعي ، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات.

وأكد أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعة لمتابعه كافة المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.
وأوضح رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء من حيث توفير الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الاصابة بهذا الفيروس من خلال الاداره العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خاصة فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مهمة للغاية.

وفى نفس الاطار فان اللجنة المشكلة بمتابعة ورصد اى مخالفات تعمل على مدار اليوم سواء فى داخل الحرم الجامعى او الكليات ويتم اتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد اى مخالفات لقرارات المجلس الاعلى للجامعات او مجلس الجامعة فى هذا الخصوص.
وناشد رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي ودعا الي عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.
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