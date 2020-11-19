تحرير ١٥٣ محضر مرافق فى حملة بالأقصر.. صور

شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة بمناطق منشأة العمارى، والحبيل، والبياضية، وشارع المدينة المنورة، وموقف أرمنت.











تمت أعمال الحملة بإشراف الرائد بهاء أبو عايد والنقيب تامر عباس، بالتنسيق مع موظفى الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.











يأتى ذلك في إطار استمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.









وأسفرت الحملة عن تحرير 153 محضرا، تضمنت 19 محضر إشغالات، و6 محاضر نظافة عامة، و8 محاضر باعة جائلين، و4 محاضر منشأة بدون تراخيص، و49 محضر عدم ارتداء كمامة، و64 إزالة إدارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهى، وتم ضبط 3 نرجيلة (شيشة)، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.









