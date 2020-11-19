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حوادث

تحرير ١٥٣ محضر مرافق فى حملة بالأقصر.. صور

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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شمس يونس
شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة بمناطق منشأة العمارى، والحبيل، والبياضية، وشارع المدينة المنورة، وموقف أرمنت.


تمت أعمال الحملة بإشراف الرائد بهاء أبو عايد والنقيب تامر عباس، بالتنسيق مع موظفى الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.


يأتى ذلك في إطار استمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين ومتابعة أعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.


وأسفرت الحملة عن تحرير 153 محضرا، تضمنت 19 محضر إشغالات، و6 محاضر نظافة عامة، و8 محاضر باعة جائلين، و4 محاضر منشأة بدون تراخيص، و49 محضر عدم ارتداء كمامة، و64 إزالة إدارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهى، وتم ضبط 3 نرجيلة (شيشة)، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 


جاء ذلك فى ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء عصام يس، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولًا بأول وردع المخالفين.
تحرير ١٥٣ محضر مرافق فى حملة بالأقصر.. صور
تحرير ١٥٣ محضر مرافق فى حملة بالأقصر.. صور
تحرير ١٥٣ محضر مرافق فى حملة بالأقصر.. صور
تحرير ١٥٣ محضر مرافق فى حملة بالأقصر.. صور
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