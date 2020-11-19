بفارق 100 يوم.. رد فعل صادم لطفل بعد وفاة والديه بكورونا

فقد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات والديه بعد أن أثر عليهما فيروس كورونا المستجد ( كوفيد_19) بشكل كبير، وأدى إلى وفاتهما منفصلين بفارق 100 يوم بينهما.





وقال الصبي الصغير، رايدن غونزاليس، أن كوفيد انهي حياة والده آدان ، 33 عامًا، في يونيو قبل أن تستسلم والدته ماريا، 29 عامًا للفيروس في أكتوبر.









وقادت عمته مارجي السيارة إلى منطقة أنطونيا بولاية تكساس بمجرد سماعها للأخبار، حيث يعيش الصبي وحده مع والديه المتوفين، ونقلت خبر وفاة والدته إليه.





وتعلق عمته على كلامه قائلةً: "من المحزن أن نسمعه يتمني الموت"، لكنه يقول أيضًا: " أبي ملاك في السماء "، وهكذا سجل في ذهنه كلما سأله الناس نفس الكلام وردة الفعل.



