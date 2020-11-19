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منوعات

بفارق 100 يوم.. رد فعل صادم لطفل بعد وفاة والديه بكورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:52 م
رد فعل صادم لطفل
رد فعل صادم لطفل بعد وفاة والديه بكورونا
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يارا زكريا
فقد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات والديه بعد أن أثر عليهما فيروس كورونا المستجد ( كوفيد_19) بشكل كبير، وأدى إلى وفاتهما منفصلين بفارق 100 يوم بينهما.

وقال الصبي الصغير، رايدن غونزاليس، أن كوفيد انهي حياة والده آدان ، 33 عامًا، في يونيو قبل أن تستسلم والدته ماريا، 29 عامًا للفيروس في أكتوبر.

وبينما يستعد الطفل للاحتفال بعيد ميلاده الخامس ، تقول عمته التي تساعد في رعايته مع جدته إن الطفل يريد أن يكون ملاكًا في السحاب مع أمه وأبيه، وفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية.  


وقادت عمته مارجي السيارة إلى منطقة أنطونيا بولاية تكساس بمجرد سماعها للأخبار، حيث يعيش الصبي وحده مع والديه المتوفين، ونقلت خبر وفاة والدته إليه.

وتعلق عمته على كلامه قائلةً: "من المحزن أن نسمعه يتمني الموت"، لكنه يقول أيضًا: " أبي ملاك في السماء "، وهكذا سجل في ذهنه كلما سأله الناس نفس الكلام وردة الفعل. 

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