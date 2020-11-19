بفارق 100 يوم.. رد فعل صادم لطفل بعد وفاة والديه بكورونا

فقد طفل يبلغ من العمر 4 سنوات والديه بعد أن أثر عليهما فيروس كورونا المستجد ( كوفيد_19) بشكل كبير، وأدى إلى وفاتهما منفصلين بفارق 100 يوم بينهما.
وقال الصبي الصغير، رايدن غونزاليس، أن كوفيد انهي حياة والده آدان ، 33 عامًا، في يونيو قبل أن تستسلم والدته ماريا، 29 عامًا للفيروس في أكتوبر.
وبينما يستعد الطفل للاحتفال بعيد ميلاده الخامس ، تقول عمته التي تساعد في رعايته مع جدته إن الطفل يريد أن يكون ملاكًا في السحاب مع أمه وأبيه، وفقًا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية.
وقادت عمته مارجي السيارة إلى منطقة أنطونيا بولاية تكساس بمجرد سماعها للأخبار، حيث يعيش الصبي وحده مع والديه المتوفين، ونقلت خبر وفاة والدته إليه.
وتعلق عمته على كلامه قائلةً: "من المحزن أن نسمعه يتمني الموت"، لكنه يقول أيضًا: " أبي ملاك في السماء "، وهكذا سجل في ذهنه كلما سأله الناس نفس الكلام وردة الفعل.