أعضاء فتوى الأزهر يقدمون كبسولات توعوية للشباب من التطرف.. صور

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية"، الذي نظمه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمحافظة أسوان على مدار أربعة أيام متتالية.





وقدم أعضاء مركز الفتوى بالأزهر، خلال الندوات واللقاءات الحوارية التي أقيمت اليوم، كبسولات توعوية دينية وثقافية لطلاب جامعة أسوان، أكدوا خلالها على أهمية المشاركة المجتمعية الإيجابية والفعالة للشباب، ودورهم في دفع عجلة التنمية ونهضة مصرنا الحبيبة ورسم مستقبلها.





وشدد أعضاء مركز الفتوى بالأزهر على أهمية تحصين الشباب بالعلم النافع والأخلاق الحميدة التي ترتقي بسلوكياتهم، وتحصنهم ضد مخاطر الأفكار المتطرفة والمنحرفة التي تبثها الجماعات المتطرفة، مؤكدين أن الأزهر الشريف يولي اهتماما كبيرًا بالشباب ويقدم لهم الدعم في كافة المجالات الفكرية والعلمية والدعوية، من خلال القوافل الدعوية واللقاءات المجتمعية التي ينظمها في كافة محافظات الجمهورية، بهدف تنمية الوعي الديني والثقافي والأخلاقي في نفوسهم.





كما نظم أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سلسلة ندوات دعوية وتوعوية بقرى أسوان، وذلك في إطار برنامج "التوعية الأسرية والمجتمعية" الذى ينفذه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي بدأت فعالياته، الاثنين الماضي، وتستمر لمدة أربعة أيام بمحافظة أسوان.





وخلال الندوات، أكد أعضاء مركز الفتوى أن الأزهر يولي اهتماما كبيرا بقرى ومحافظات الصعيد، ويحرص دائما على إرسال قوافل دعوية وتوعوية إلى أهالي الصعيد باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الوطن، مؤكدين أن هذه القوافل تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الدين السمحة التي تدعو إلى الترابط والأخوة والمحبة بين جميع البشر.





وأوضحوا، أن هناك عادات وتقاليد خاطئة تسببت في الاحتقان وخلقت نوع من التعصب والكراهية بين أفراد المجتمع على مدار عقود طويلة، موضحين أن هذه العادات والتقاليد الموروثة أصبحت الآن إلى زوال، بعد أن أصبحنا نعيش في مجتمع له أدبيات وقوانين مبنية على القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي أقرها الدين الإسلامي الحنيف.





وشدد أعضاء مركز الفتوى بالأزهر على أهمية ترابط المجتمع وتماسكه، وذلك من خلال تعاون أفراده مع بعضهم البعض، واتباع تعاليم الدين الإسلامي السمحة، والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي لو تمسكنا بها لن نضل أبدا.





وكان الأزهر الشريف قد أطلق برنامج "التوعية والأسرية والمجتمعية" العام الماضي من خلال تفعيل البرنامج في ست محافظات شملت: (الإسماعيلية – المنيا – السويس – الدقهلية – بني سويف –جنوب سيناء)، وذلك من خلال عقد ندوات وورش عمل تثقيفية وتوعوية لجميع فئات المجتمع من قبل نخبة من العلماء والمتخصصين من أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، شملت الجامعات والمدارس والمعاهد الدينية، والمؤسسات الحكومية، والهيئات المدنية فضلًا عن زيارة الأسر في منازلهم.

