قطرانى الفيوم.. حكاية مرآة الماضي ومصدر زلزال 1992 بمصر

يعتبر جبل قطرانى واحدا من أشهر الجبال فى مصر ، حيث كان مصدر الزلزال الذى أودى بحياة المئات من أبناء مصر 1992وهذا الجبل له من اسمه نصيب فعلى حوافه توجد أحجار البازلت الأسود التى تشبه "القطران"

والتى سمى الجبل بهذا الاسم بعد اكتشاف أحجار البازلت الأسود.

يقول أحمد عبد العال مدير عام منطقة

أثار الفيوم السابق جبل قطرانى موقع تراثى

طبيعي بمساحة تبلغ 200 كم مربع يمثل رحلة عبر الزمن من خلال مكاشفة الجيولوجية، حيث

يستطيع الزائر قراءة أحداث الماضي السحيق وتحديدًا خلال التقاء عصري الأيوسين والأوليجوسين

يقع فى محافظة الفيوم على شمال بحيرة قارون.





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ويوجد بجبل قطرانى العديد من المعادن والأحجار الكريمة المنتسبة للمحقونات الجرانيتية، حيث اكتشفت هيئة المواد النووية فى السنوات الأخيرة اليورانيوم فى رسوبيات الأوليجوسين بجبل قطرانى على فالق طوله 4 كم وبعرض يتراوح بين 5 إلى 10 م، وتشير التقديرات إلى احتمال استخراج من 10 الـ 20 ألف طن من خام اليورانيوم من هذا الموقع، حيث تتراوح نسبة التركيز لليورانيوم فيه بين 2. إلى 1.4 % ويعتبر معدن

اليورانيوم أهم خام لتوليد الطاقة النووية ويوجد اليورانيوم والجبس فى الطبقات الرملية لجبل قطرانى

وحولت التغيرات المناخية أشكال الحياة البحرية إلى حياة الغابات الكثيفة، وهنا تظهر مكاشف عصر الأوليجوسين (33 مليون سنة مضت)، حيث تستطيع الآن أن ترى آثار غابة متحجرة ممتدة لمساحة 30 كم مربع تحوي على 22 نوعا من الأشجار بعدد يبلغ حوالى 1126 شجرة متحجرة، يصل طول البعض منها إلى 44 م، بما فيها من البقايا القديمة للثمار والأوراق المتحفرة وقد عاش فى تلك الغابة عددًا من الحيوانات الكبيرة المماثلة لتلك التى تعيش حاليًا فى غابات أفريقيا حيث تظهر غابة جبل قطراني المتحجرة 14 رتبة من الكائنات من أصل 28 رتبة معروفة إلى الآن.

ويضيف الدكتور نبيل حنظل مستشار المحافظة السياحى : تم أيضا اكتشاف الفوسفريت (صخر الفوسفات) فى الحجر الرملى فى جبل قطرانى، حيث وصل تركيزه 3. % u3o8 وكانت البعثة الأمريكية برئاسة ايكون سيمون فى زيارتها لمنطقة جبل قطرانى قد حصلت على أكثر من 35 ألف عينة من حفريات مر عليها ملايين السنين ومنها حيتان وسلالات الديناصورات وافيال وضباع قديمة وقرود، حيث إنه يحتوى على حفريات ثديية هامة وبها حفريات أقدم قرد فى العالم (ايجيبتو بتكس) وهناك أيضا مناجم البازلت فى جبل قطرانى وقد استغلت منذ الدولة القديمة ويدل على ذلك وجود معبد قديم يرجع إلى الدولة القديمة بالقرب من المحاجر وفى عهد الدولة الوسطى قاموا بنقل البازلت من قمة جبل قطرانى حتى شاطئ بحيرة موريس القديمة بجوار منطقة قصر الصاغة بطول 11.5 كم، وذلك لنقل البازلت عن طريق المراكب من البحيرة عبر القناة المتصلة بنهر النيل.

وأضاف: كما يوجد بجبل قطرانى الصخور الحديدية مما دعاه إلى رسم فرع نهر يمتد من الواحات البحرية باتجاه شمال شرق إلى غرب جبل قطرانى، وفى دراسة للاستشعار عن بعد للدكتور الشاذلى محمد الشاذلى وآخرون سجلوا أهم الشاذات الحرارية فى منطقة جبل قطرانى متمثلة فى سلاسل الكوارتزيت الحديدى الواقع فوق منطقة فالق يمتد باتجاه شرق / غرب ويرجع تاريخ نشأته إلى عصر البلايوسين الآخر.





ويضيف طارق أبو رحيل الخبير السياحى بمحافظة الفيوم :يتوفر فى جبل قطرانى أو فى بحيرات الفيوم المحيطة وتشمل هذه الخامات على المواد المستخدمة فى البناء والمرتبطة به وكذلك الأملاح المستخدمة فى الصناعات

الكيميائية وتشمل الخامات الموجودة فى الفيوم: المواد الحجرية مثل (الرمال والطفلة والحجر الجيرى والزلط) والخامات التعدينية (الدلوميت والبازلت والرمل الزجاجى) والأملاح (كبريتات الصوديوم اللامائية) وإلى الغرب من جبل قطرانى يمتد جبل الواحات من حد النوبة جنوبا ويتجه بشكل مستقيم إلى الشمال حتى يصل إلى حدود الفيوم مع جبل قطرانى ويوجد به معدن البيجاذى ومعدن الزمرد والزبرجد.