الأوقاف: "الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره" موضوع خطبة الجمعة

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع "الإمام الشافعى ودوره التجديدى فى عصره" موضوع خطبة الجمعة اليوم، وذلك بمناسبة افتتاح المسجد المقرر له يوم الجمعة المقبل، بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والآثار بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية .





وأكدت وزارة الأوقاف ، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، يوم الجمعة المقبل، مسجد الإمام الشافعى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

كما يقوم الوزيران ومحافظ القاهرة بتفقد أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعى والتى تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكى بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 49 مسجدا جديدًا ليصل إجمالى ما تم افتتاحه فى 81 يومًا فقط 501 مسجد على مستوى الجمهورية وبعمارة غير مسبوقة، قائلة:" وذلك فى سبيل الوفاء بواجبها فى عمارة بيوت الله "عز وجل"، وفى أبلغ رد عملى للدولة المصرية على جماعات أهل الشر والمتاجرين بقضايا الدين"، وقالت الوزارة، إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد مبنًى فقط، إنما يأتى الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، قصد نشر الفكر الإسلامى الوسطى الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أى سيطرة على بيوت الله "عز وجل".

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح الدين علي حسونة بتسيير أعمال وظيفة مدير مديرية أوقاف الدقهلية اعتبارًا من 16 / 12 / 2020م اليوم التالي لإحالة الشيخ طه زيادة مدير المديرية الحالي لبلوغه السن القانونية للمعاش .

وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص الدائم والمستمر من وزارة الأوقاف على ضخ دماء شبابية جديدة من أبناء الوزارة أصحاب الكفاءات المتميزة ، والدفع بهم إلى مجال العمل الإداري والقيادي .