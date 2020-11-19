قلق وتوتر.. أحمد فتحي يروي تفاصيل إصابة أسرته بـ كورونا

روى أحمد فتحي لاعب نادي ومنتخب مصر، تفاصيل اصابة أسرته بفيروس كورونا. بيراميدزتفاصيلاصابة





وقال أحمد فتحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي"، :" كنت متواجدا مع زوجتي وبناتي في العين السخنة وفي يوم نزلت بنتي حمام السباحة بالليل وفجأة لقيت درجة حرارتها وصلت لـ 40 درجة وقررت العودة إلى القاهرة وعملت مسحات لزوجتي وبناتي ".





وأضاف احمد فتحي :" نتيجة المسحات اظهرت ان زوجتي مصابة بـ كورونا وابنتي فاطيما مصابة أيضا انا طلعت سلبي".





وتابع احمد فتحي:" الموضوع كان به كم هائل من التوتر ومكناش عارفين طريقة التعامل معه فيروس كورونا "، مضيفا:" نورا بدات تخاف من كورونا ولم تظهر عليها أعراض مطلقا ".





وعن رحيله عن النادي الأهلي قال أحمد فتحي:" الرحيل على النادي الاهلي قرار صعب للغاية، وفي اخر مباراة لي لم يتم الاتفاق على خروجي قبل نهاية آخر مباراة لي مع النادي الأهلي لتكريمي ومازحت سيد عبد الحفيظ وقلت له لازم تجبلي تورتة لأن دي اخر مباراة لي مع النادي الاهلي".





وتابع احمد فتحي:" تكريمي في آخر مباراة لي كان من أسعد لحظات حياتي، واللاعبين تحدثوا عني بشكل لائق قبل رحيلي عن النادي ولكن الرحيل سنة الحياة ومن الطبيعي لاعبين يكونوا متواجدين ولاعبين يرحلوا".





وأكمل:" النادي الأهلي سيظل كما هو النادي الأهلي وفي موضوع رحيلي عن النادي الاهلي لم أدير اي شيء وأقول لزوجتي دائما سبيها على الله في أي موضوع " مضيفا:" الواحد بيجتهد ويعمل اللي عليه وربنا هو ولي التوفيق في أي ملف وزوجتي كانت حزينة بعد رحيلي عن النادي الأهلي".





ومن جانبها قالت الإعلامية منى الشاذلي، :" خروج مشرف من نادي عظيم ودخول مشرق في نادي جديد واحمد فتخي شخصية محبوبة في النادي الأهلي ".





وظهر أحمد فتحي، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز في حلقة اليوم مع الإعلامية منى الشاذلي بصحبة زوجته وبناته، وتحدث فتحي خلال الحلقة عن مسيرته الكروية وايضا شارك في العديد من الفقرات الكوميدية الترفيهية بصحبة بناته وزوجته.





وفي تصريحات تليفزيونية سابقة لـ حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، أكد فيها أن أحمد فتحي لاعب كبير ومؤثر ومن الوارد أن يتواجد مع المنتخب في الفترة المقبلة، وأن الباب لم يغلق أمام أحمد فتحي في المنتخب.