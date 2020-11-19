ميس رضا تكتب: الجودر.. فارس الدبلوماسية البحرينية

فى رحاب قاهرة المعز استطاعت مملكة البحرين أن تنسج علاقات بالغة التميز والخصوصية بين البلدين بقوة ناعمة آلفت بين الشعبين وزدات من تمازجهما وانصهارهما عبر عقود طويلة إلى أن أصبحت بمثابة «شبكة أمان» تدلى بظلال الأمن والاستقرار على مستوي قيادة وحكومة وشعب البلدين الشقيقين.





إذ تحظى الدبلوماسية البحرينية باهتمام بالغ من جانب صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة لما لها من دور فعال فى تعريف العالم كله بالهوية البحرينية وسياستها الرصينة الحكيمة المتوازنة التى جعلت من المملكة نموذجًا رائدًا، ولدورها فى دفع العلاقات الإستراتيجية العميقة والتى زادت رسوخًا على كافة المستويات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية حتى أصبح يضرب بعلاقات البلدين أروع مثال فى تجسيد واقع العلاقات العربية - العربية ونموذجًا يحتذى به في المنطقة .





وساعدت النماذج الدبلوماسية البحرينية الرائدة فى تعزيز صورة المملكة فى الخارج على مستوي المنطقة والإقليم والعالم، فنجد الدبلوماسية البحرينية فى القاهرة ممثلة فى السفير هشام الجودر تولى اهتماما كبيرا لتعزيز علاقات البلدين وتأكيده مرارا وتكرارا على عمق العلاقات وتميزها بفضل الدعم والرعاية الكريمة من ملك البحرين والقيادة المصرية، فضلًا عن حرصه الشديد على تنمية أطر التعاون والتنسيق المشترك .





وبالأمس 18 نوفمبر مر عام على تعيين السفير هشام الجودر سفيرا فوق العادة مفوض لمملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، ورغم أنه عام واحد إلا أنه زخر بجهود مضنية لم تتوقف يوما حتى رغم جائحة كورونا التى خيمت بظلالها على نشاط وحركة الجميع فى كل الدول.





استطاع الجودر أن يجسد أروع صور الدبلوماسية بحنكة وذكاء وبنشاط وطموح تجاوز الحدود والمسافات ، لذلك لم يكن غريبًا وصفه بــ"فارس الدبلوماسية البحرينية ".





أضفى الجودر رونقا خاصا على مسيرة دبلوماسية البلدين، بهوية البحرين الرصينة والتزامها بتعزيز التضامن العالمي والارتقاء بالأمن الإنساني.





ولأن الشباب هم المورد الذى لا ينضب .. تستثمر المملكة فى عقول ابنائها وتوظيف قدراتهم بالشكل الذى يضيف للوطن نجاحات تسهم فى البناء والتقدم فالنجاحات الدبلوماسية لمملكة البحرين تحت قيادة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة وفي ظل توجيهاته الحكيمة من شأنها تحرص على أمن واستقرار المملكة .



