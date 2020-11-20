بعد 73 عاما زواج.. قصة حب الملكة إليزابيث وفيليب من أول نظرة

تحتفل الملكة إليزابيث والأمير فيليب بالذكرى الـ 73 لذكرى زواجهما، استمر زواجهما كل هذه السنوات برغم أنهما لم يقضيا الكثيرمن الوقت معا كان يفضل فيليب البقاء منفصلا معظم الوقت ليعودا من جديد فقط في أوقات الهور أمام العامة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تزوجت الملكة والأمير فيليب في عام 1947 في حفل رائع في وستمنستر أبي، وتميزت بالتقاط صور لا تُنسى في الضواحي الفخمة لقصر باكنجهام، وأنجبا ثلاثة أطفال ، الأمير تشارلز ، 72 عامًا ، والأميرة آن ، 70 عامًا ، والأمير أندرو ، 60 عامًا ، والأمير إدوارد ، 56 عامًا.