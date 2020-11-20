بعد 73 عاما زواج.. قصة حب الملكة إليزابيث وفيليب من أول نظرة

تحتفل الملكة إليزابيث والأمير فيليب بالذكرى الـ 73 لذكرى زواجهما، استمر زواجهما كل هذه السنوات برغم أنهما لم يقضيا الكثيرمن الوقت معا كان يفضل فيليب البقاء منفصلا معظم الوقت ليعودا من جديد فقط في أوقات الهور أمام العامة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تزوجت الملكة والأمير فيليب في عام 1947 في حفل رائع في وستمنستر أبي، وتميزت بالتقاط صور لا تُنسى في الضواحي الفخمة لقصر باكنجهام، وأنجبا ثلاثة أطفال ، الأمير تشارلز ، 72 عامًا ، والأميرة آن ، 70 عامًا ، والأمير أندرو ، 60 عامًا ، والأمير إدوارد ، 56 عامًا.
ترجع بداية قصة الحب بينهما حين التقت الأميرة إليزابيث وفيليب لأول مرة في عام 1934 في حفل زفاف الأميرة مارينا اليونانية والدنمارك والأمير جورج دوق كنت ، ووقعا في الحب بعد خمس سنوات ، في اجتماع محوري في الكلية البحرية الملكية في دارتموث ، ديفون، عندما زار الملك جورج السادس والملكة إليزابيث ابنتيهما.
استقبل الأمير فيليب زوجته المستقبلية بالقفز فوق شباك التنس، ويتذكر السير جون ويلر بينيت، كاتب السيرة الذاتية الرسمي للملك: "هذا هو الرجل الذي كانت الأميرة إليزابيث تحبه منذ لقائهما الأول".
تم الإعلان رسميًا عن خطوبة أبناء العمومة في 9 يوليو 1947 ، وتم حفل الزفاف بعد أربعة أشهر فقط في 20 نوفمبر 1947 في وستمنستر أبي، وكانت الأميرة إليزابيث ، ملكة المستقبل ، العضو العاشر في العائلة المالكة التي تتزوج في وستمنستر أبي.
ارتدت إليزابيث ثوبًا حريريًا عاجيًا من نورمان هارتنل مزينًا بـ 10000 حبة لؤلؤة وكريستال متلألئ وقطار بطول 13 4 أمتار منقوشة بالنجوم. تمت الموافقة على تصميم الفستان قبل أقل من ثلاثة أشهر من اليوم.
أصبح الأمير فيليب دوق إدنبرة قبل الزفاف، وبعد خمس سنوات من زواجهما، أصبحت إليزابيث ملكة إنجلترا، احتفل الزوجان معًا باليوبيل الفضي والذهبي والماسي للملكة ، وواجهوا فترات صعبة معا في الحياة.
وأضاف الدوق: "قد لا يكون الأمر مهمًا جدًا عندما تسير الأمور على ما يرام ، ولكنه أمر حيوي للغاية عندما تصبح الأمور صعبة.. والملكة تتمتع بمشاعر التسامح بكثرة"، وكان قد احتفل الملكة والأمير فيليب، قبل ثلاث سنوات، بذكرى زواجهما البلاتينية ، وأقاموا حفلة ربطة عنق سوداء لـ 100 من الأصدقاء والعائلة في قلعة وندسور.