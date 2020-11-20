في اليوم العالمي للطفل.. أمراض شائعة في مرحلة الطفولة وعلاجها

يستحق جميع الأطفال رعاية طبية عالية الجودة من قبل الوالدين ، لذلك من المهم أن تكون على دراية بأحدث إرشادات العلاج حتى تتمكن من التأكد من حصول طفلك على أفضل رعاية ممكنة.



وفي هذا السياق كشفت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بعضًا من أكثر أمراض الطفولة شيوعًا وعلاجاتها المعتمدة والتي تمت مناقشتها ومع ذلك ، قد تكون هناك أسباب تجعل طبيب الأطفال لديه توصيات مختلفة لطفلك ، خاصة إذا كان طفلك يعاني من حالة طبية مستمرة أو حساسية.





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-زكام تحدث نزلات البرد بسبب الفيروسات في الجهاز التنفسي العلوي يمكن أن يصاب العديد من الأطفال الصغار وخاصة أولئك الذين يخضعون لرعاية الأطفال من 6 إلى 8 نزلات برد سنويًا. قد تستمر أعراض البرد "بما في ذلك سيلان الأنف والاحتقان والسعال" لمدة تصل إلى عشرة أيام.

لا يعني المخاط الأخضر في الأنف بشكل تلقائي الحاجة إلى المضادات الحيوية ؛ لا تحتاج نزلات البرد إلى مضادات حيوية أبدًا، ومع ذلك في حالة الاشتباه في وجود التهاب في الجيوب الأنفية ، سيقرر طبيبك بعناية ما إذا كانت المضادات الحيوية هي الخيار الأفضل بناءً على أعراض طفلك والفحص البدني.





- آلام الأذن

ألم الأذن شائع عند الأطفال ويمكن أن يكون له العديد من الأسباب بما في ذلك التهاب الأذن "التهاب الأذن الوسطى" ، وأذن السباح "التهاب الجلد في قناة الأذن" ، والضغط الناجم عن عدوى البرد أو الجيوب الأنفية ، وألم الأسنان الذي ينتشر من الفك إلى الأذن ، و اخرين. . لمعرفة الفرق ، سيحتاج طبيب الأطفال إلى فحص أذن طفلك في الواقع ، لا يزال الفحص في العيادة هو أفضل طريقة لطبيب الأطفال لإجراء تشخيص دقيق إذا كان ألم أذن طفلك مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة ، أو يشمل كلا الأذنين ، أو إذا كان لدى طفلك علامات أخرى للمرض ، فقد يقرر طبيب الأطفال أن المضاد الحيوي هو أفضل علاج.





الأموكسيسيلين هو المضاد الحيوي المفضل لعدوى الأذن الوسطى إلا في حالة وجود حساسية من البنسلين أو الالتهابات المزمنة أو المتكررة.

تحدث العديد من التهابات الأذن الحقيقية بسبب الفيروسات ولا تتطلب مضادات حيوية، إذا اشتبه طبيب الأطفال في أن إصابة أذن طفلك قد تكون ناتجة عن فيروس ، فسيتحدث معك عن أفضل الطرق للمساعدة في تخفيف آلام أذن طفلك حتى ينتهي الفيروس من مجراه.





-عدوى الجلد في معظم الأطفال المصابين بعدوى جلدية ، قد يلزم إجراء اختبار جلدي مزرعة أو مسحة لتحديد العلاج الأنسب، أخبر طبيبك إذا كان لطفلك تاريخ من الإصابة بجرثومة MRSA ، أو عدوى المكورات العنقودية ، أو غيرها من البكتيريا المقاومة أو إذا كان قد تعرض لأفراد آخرين من الأسرة أو اتصل ببكتيريا مقاومة.

-السعال عادة ما يحدث السعال بسبب الفيروسات ولا يتطلب غالبًا مضادات حيوية، لا ينصح بأدوية السعال للأطفال بعمر 4 سنوات أو أقل أو للأطفال من 4 إلى 6 سنوات ما لم ينصح طبيبك، أظهرت الدراسات باستمرار أن أدوية السعال لا تعمل في الفئة العمرية التي تبلغ 4 سنوات أو أقل ولديها احتمال حدوث آثار جانبية خطيرة يجب عدم استخدام أدوية السعال التي تحتوي على مواد مخدرة مثل الكوديين في الأطفال.

- التهاب الحلق التهاب الحلق شائع عند الأطفال ويمكن أن يكون مؤلمًا ومع ذلك ، فإن التهاب الحلق الناجم عن فيروس لا يحتاج إلى مضادات حيوية في هذه الحالات ، لا يلزم تناول دواء محدد ، ويجب أن يتحسن طفلك في غضون سبعة إلى عشرة أيام، ولكن في حالات أخرى يمكن أن يكون التهاب الحلق ناتجًا عن عدوى تسمى المكورات العقدية . لا يمكن تشخيص المكورات العقدية بدقة بمجرد النظر إلى الحلق من الضروري إجراء اختبار معمل أو اختبار سريع في المكتب ، والذي يتضمن مسحة سريعة من الحلق ، لتأكيد تشخيص الإصابة بالبكتيريا العقدية إذا كانت الإصابة بالبكتيريا إيجابية فسوف يصف لك طبيب الأطفال مضادًا حيويًا من المهم جدًا أن يأخذ طفلك المضاد الحيوي للدورة الكاملة ، كما هو موصوف حتى إذا تحسنت الأعراض أو اختفت، الأدوية الستيرويدية "مثل بريدنيزون" ليست علاجًا مناسبًا لمعظم حالات التهاب الحلق.

نادرًا ما يصاب الأطفال الصغار والرضع بالتهاب الحلق العقدي ، لكن من المرجح أن يصابوا بالبكتيريا العقدية إذا كانوا في رعاية الأطفال أو إذا كان أحد الأشقاء الأكبر سنًا مصابًا بالمرض، على الرغم من أن البكتيريا تنتشر بشكل رئيسي من خلال السعال والعطس ، يمكن لطفلك أيضًا أن يصاب بها عن طريق لمس لعبة لعب بها طفل مصاب.

-التهاب شعبي التهاب الشعب الهوائية المزمن هو عدوى تصيب المجاري الهوائية الأكبر والأكثر مركزية في الرئتين وغالبًا ما تظهر عند البالغين. غالبًا ما تُستخدم كلمة "التهاب الشعب الهوائية" لوصف فيروس صدري ولا تتطلب مضادات حيوية.

- التهاب القصيبات التهاب القصيبات شائع عند الرضع والأطفال الصغار خلال موسم البرد والإنفلونزا، قد يسمع طبيبك "صفيرًا" عندما يتنفس طفلك. غالبًا ما يحدث التهاب القصيبات بسبب فيروس لا يتطلب مضادات حيوية بدلًا من ذلك ، تهدف معظم توصيات العلاج إلى جعل طفلك يشعر بالراحة من خلال المراقبة الدقيقة لأي صعوبة في التنفس أو الأكل أو علامات الجفاف، الأدوية المستخدمة لمرضى الربو مثل ألبوتيرول أو الستيرويدات لا ينصح بها لمعظم الرضع والأطفال الصغار المصابين بالتهاب القصيبات. قد يحتاج الأطفال الذين ولدوا قبل الأوان أو يعانون من مشاكل صحية أساسية إلى خطط علاج مختلفة.



-التهاب الجيوب الجرثومي ينتج التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي عن بكتيريا محاصرة في الجيوب الأنفية، يُشتبه في التهاب الجيوب الأنفية عندما تستمر الأعراض الشبيهة بالبرد مثل إفرازات الأنف أو السعال أثناء النهار أو كليهما لمدة عشرة أيام دون تحسن. قد تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية إذا كانت هذه الحالة مصحوبة بإفرازات أنف صفراء سميكة وحمى لمدة 3 أو 4 أيام على التوالي.

-التهاب المسالك البولية تحدث التهابات المثانة وتسمى أيضًا التهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية ، عندما تتراكم البكتيريا في المسالك البولية، يمكن العثور على التهاب المسالك البولية عند الأطفال من سن الرضاعة حتى سنوات المراهقة وحتى سن البلوغ، تشمل أعراض التهاب المسالك البولية الألم أو الحرقان أثناء التبول ، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر أو عاجل ، والتبول اللاإرادي أو التعرض لحوادث من قبل طفل يعرف استخدام المرحاض ، أو آلام في البطن ، أو آلام في الجانب أو الظهر. سيحتاج طبيب طفلك إلى عينة بول لاختبار عدوى المسالك البولية قبل تحديد العلاج، قد يقوم طبيبك بتعديل العلاج اعتمادًا على البكتيريا الموجودة في بول طفلك.



