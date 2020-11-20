وزير الأوقاف: الإمام الشافعي مجدد الأمة بعد عمر بن عبد العزيز.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، ويزر الأوقاف، إن الإمام الشافعي كان كالشمس للدنيا وسيظل ذكره وكالعافية للبدن، وكان إلى جانب علمه وفقهه وتواضعه، أديبا شاعرا ، وكان يقول للمتكاسلين: "أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقا".





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبته اليوم، بمسجد الإمام الشافعي، أن الإمام الفقهيه، كان كذلك بجانب العلم والفقه، كريم النفس سخي اليد معنيا بحاجات الفقراء، وهو القائل "ستر بالسخاء فكل يعيبي غطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظماء ماء.





وتابع: قال الإمام أحمد بن حنبل، عن حديث النبي "يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها" قال الإمام أحمد: كان عمر بن عبد العزيز على رأس المائة الهجرية الأولى وكان الشافعي على رأس المائة الهجرية الثانية.



