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اقتصاد

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 04:01 ص
السعودية
السعودية
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آمنة عبدالعظيم
أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، برئاسة المملكة العربية السعودية لقمة العشرين التي تنعقد افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وثمن الأمين العام الجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها المملكة العربية السعودية خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين على الرغم من الظروف التي اجتاحت العالم أجمع، حيث أثبتت المملكة دورها القيادي والمحوري في التحضير وإدارة أعمال القمة والاجتماعات التي انعقدت على جميع المستويات خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على دعم وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات والعمل على مستقبل أفضل للجميع.

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كما أكد ، أن هذه الرئاسة المستحقة وهذا النجاح الكبير يمثلان علامة فارقة في مسيرة مجموعة العشرين، الأمر الذي يجعلنا جميعا في دول مجلس التعاون نشعر بالفخر والاعتزاز بقدرات وإمكانيات ونجاح المملكة العربية السعودية في قيادة أعمال هذه القمة.

قمة مجموعة العشرين الرياض 2020 (بالإنجليزية: 2020 G20 Riyadh summit)‏ هي الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين (G20). وسوف تعقد في 21-22 نوفمبر 2020 في مدينة الرياض في السعودية. وستكون هذه أول قمة لمجموعة العشرين تستضيفها السعودية. وثاني قمة لمجموعة العشرين تستضيفها منطقة الشرق الأوسط. وعلى أثر تسلم المملكة لرئاسة القمة في 1 ديسمبر 2019؛ صرّح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن المملكة تلتزم خلال رئاستها للمجموعة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والتعاون مع شركاء المجموعة للتصدي لتحديات المستقبل.

يرأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قمة مجموعة العشرين الرياض 2020.

وتولت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر 2019 تمهيدًا لقمة القادة التي ستُعقد في الرياض يومي 21 و22 نوفمبر 2020. وستتولى المملكة توجيه أعمال مجموعة العشرين تحت عنوان "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" وستكون المحاور الرئيسية الثلاث لرئاسة مجموعة العشرين في عام 2020م كالآتي:

تمكين الناس: من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل وتحقيق الازدهار.
حماية الكوكب: من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية.
تشكيل حدود جديدة: من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

يذكر إنّ المملكة العربية السعودية تلتزم خلال ترؤسها لقمة العشرين بضمان استمرار المجموعة في اظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية. تماشيًا مع هذا الالتزام، فإنّ المملكة العربية السعودية قد وجهت الدعوات إلى كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة والمملكة الإسبانية والاتحاد السويسري. وسيتم توجيه دعوات أيضًا إلى المنظمات الإقليمية، بما في ذلك صندوق النقد العربي والبنك الإسلامي للتنمية وكذلك جمهورية فيتنام بصفتها رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسة الاتحاد الإفريقي والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسة مجلس التعاون الخليجي وجمهورية السنغال بصفتها رئيسة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد). لقد كان للمنظمات الدولية مساهمة جلية تاريخيًا في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين. لذلك فإن المنظمات الدولية المدعوة لحضور قمة العشرين 2020 ستشمل: منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ، ومجلس الاستقرار المالي ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية.

أمّا في الفترة التي تسبق قمة القادة، ستستضيف المملكة العربية السعودية أكثر من 100 حدث ومؤتمر، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية واجتماعات المسؤولين وممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك مجموعة الأعمال B20 ومجموعة الشباب Y20 ومجموعة العمال 20L ومجموعة الفكر T20 ومجموعة المجتمع المدني C20 ومجموعة المرأة W20 ومجموعة العلوم S20 ومجموعة المجتمع الحضري U20.
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