خالد جلال: بن شرقي أفضل صفقة في الزمالك.. وإنجازات حسن شحاتة تتحدث عن نفسها

أكد خالد جلال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن المغربي ‏أشرف بن شرقي جناح الفريق هو أفضل صفقة أبرمها النادي في الموسم الماضي.‏





وشدد جلال في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة ‏قناة الزمالك على أنه أبلغ مجلس إدارة الزمالك على ضرورة اتمام التعاقد مع بن ‏شرقي عندما شاهد اللاعب للمرة الأولى.‏





وأضاف:"بن شرقي برفقة ساسي هما أفضل صفقتين في الزمالك في المواسم ‏الأخيرة".‏





وفى سياق آخر قال خالد جلال "لا يستطيع أحد تحقيق ربع انجازات المعلم حسن ‏شحاتة".‏





وأوضح:"شحاتة حقق انجازت على مستوى اللعب والتدريب، وثلاثية ‏تاريخية مع منتخب مصر بكأس أمم، فضلًا عن تصعيد عدد كبير من ‏الأندية للممتاز في السابق".‏





وسيكون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى الساعة الثامنة مساءًا على موعد مع مواجهة نادي مصر على ستاد السويس الجديد فى إطار ربع نهائي كأس مصر .

وعلى أرض الواقع يعد فريق الزمالك في السنوات الأخيرة ملكًا متوجًا على عرش كأس مصر فقد حدد 6 من أخر 10 نسخ للبطولة حتى أصبح الفارق مع الأهلي ضيقًا للغاية بتتوجيه باللقب للمرة الـ27 في تاريخه بالمسابقة.

لكن مواجهات الفارس الأبيض أمام نادي مصر التي لم تتجاوز حدود بطولة الدوري موسم 2019-2020، لم تبتسم لحامل لقب الكأس فقد انتهى الدور الأول بالتعادل 1-1، والثاني بدون أهداف.

وسيقود محمد عاشور مباراة الزمالك ونادي مصر؛ حيث سيساعده كلًا من نور سعيد وماجد المليجي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا، فيما سيكون محمود بسيوني حكم فيديو وصبري إبراهيم مساعد حكم فيديو.



