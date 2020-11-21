موعد مباراة الزمالك ضد إف سي مصر والقنوات الناقلة

يدخل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك في مواجهة قوية أمام نادي اف سي مصر اليوم، السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.















ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه "اف سي مصر" اليوم في تمام الساعة الثامنة في بروفة أخيرة قبل موقعة الأهلي المرتقبة في نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا.











وتذاع المباراة بين الزمالك ضد اف سي مصر عبر فضائية ON Time Sports 1 HD بتعليق حاتم بطيشة.









ومن المتوقع أن يبدأ باتشيكو، مدرب الزمالك، المباراة بتشكيل كالتالي:











حراسة المرمى: جنش

الدفاع: أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبدالغني - عبدالله جمعة

الوسط: طارق حامد - إسلام جابر

وسط الهجوم: محمد أوناجم - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق شيكابالا

الهجوم: كاسونجو كابونجو

ويسعى الزمالك بقيادة باتشيكو للحفاظ على لقب الكأس للمرة الثالثة على التوالي، حيث حقق الأبيض البطولة مرتين سابقتين اعوام 2017-2018، 2018-2019









ويحاول نادي الزمالك الوصول لرقم النادي الأهلي كأكثر من حقق بطولة الكأس، حيث نجح الأحمر في تحقيقيها 36 مرة بينما حصدها الزمالك 27 مرة.











ويدخل فريق اف سي مصر بهدف الوصول لأبعد نقطة في بطولة المفاجآت حال نجح في إقصاء الزمالك اليوم.









وتأهل فريق الزمالك إلى ربع النهائي بعد الفوز على فريق الشرقية بثلاثة اهداف مقابل هدف في دور الـ32 من البطولة وبعدها الفوز على سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف في دور الـ16، بينما تأهل نادي اف سي مصر إلى الدور بعد الفوز على الجونة بركلات الترجيح وبعدها الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف.









وأكد مصدر بنادي مصر، أنه سيتم تغيير اسم النادي إلى "زد إف سي" خلال الأيام القليلة المقبلة.









واستحوذت شركة "زد" التابعة لـرجل الأعمال نجيب ساويرس على أسهم نادي مصر، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام القادمة.









وقال المصدر، إنه سيتم تغيير اسم نادي مصر إلى "زد إف سي" خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى تغيير مجلس الإدارة، وذلك بعد استحواذ شركة زد على أسهمه.









وأضاف أنه لم يتحدد حتى الآن مصير الفريق واللاعبين المتواجدين في النادي، بعد شراء شركة زد لأسهم نادي مصر.









يذكر أن نادي مصر هبط مؤخرا إلى القسم الثاني، رفقة طنطا وحرس الحدود، بعد احتلاله المركز الـ 18 والأخير برصيد 21 نقطة.









وأعلن محمد دياب، العضو المنتدب لنادي "إف سي زد"، عن توقف المفاوضات مع عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر، استعدادا لإنضمامه للنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية وعودته للعب كرة القدم بعد الاعتزال.











وقال دياب، في تصريحاته: "خلال اجتماع النادي بعصام الحضري؛ تحدثنا في الفنيات، وتفقد الملعب والمنشآت الجديدة، ولم نتطرق للحديث عن الأمور المادية".











وأضاف: "سبب عدم إتمام الاتفاق مع الحارس التاريخي؛ هو ضيق الوقت لأنه ليس كافيا لتفعيل الارتباط الموسم القادم وكان كل الحديث عن فنيات كرة القدم وبعيدة تماما عن الماديات والأمور المالية التي لم يتم التطرق إليها في ذلك الوقت".









