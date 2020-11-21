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فن

الجمهور يشيد بموقف ياسمين صبري مع سيدة المطر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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آيه عاطف

أشاد الجمهور عبر جميع وسائل السوشيال ميديا، بموقف الفنانة ياسمين صبري مع سيدة المطر، وتلقت ياسمين العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية بعد إستقبالها لها خلال الساعات القليلة الماضية.

 

كتبت ياسمين عبر صفحتها بموقع تويتر: انا دائمًا بحاول اشوف الجزء الايجابي في كل سوء تفاهم.. انا سعيدة اني اتعرفت علي الحاجة نعمات عبد الحميد الملقبة بـ #سيدة_المطر من السوشيال ميديا.

 

وأضافت: تواصلت مع الحاجه نعمات والحاج علي زوجها. ويشرفني اني البي كل طلبات الحاجه نعمات اسرتها. كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة.

 

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن فرقة التدخل السريع تواصلت مع سيدة المطر ، وتم العرض عليها بإدخال دار رعاية وهي رفضت ذلك مطالبة بشقة لها ولزوجها وأولادها حتي يكونوا سويا.

 

وأضافت «القباج» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هذه السيدة تقوم ببيع الترمس في الشارع وتسكن في مسكن بسيط جدا، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا بينها وبين محافظ الجيزة حتي يتم توفير سكن خاص لها كما طالبت.

 

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة: "المواطنين في عنينا واحنا بمحاولة نساعد الكل علي قد ما نقدر"، والسيدة تم توفير سكن وجميع ما يلزمها من قبل الوزارة.

 

ومن جانبه كشف الاعلامي محمد الباز، تفاصيل حكاية الحاجة نعمات "سيدة الترمس"، والتي تم تداول صورها خلال الساعات الأخيرة وهي تبيع الترمس تحت الأمطار، ولاقت اهتمام السوشيال ميديا.

 

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هذه السيدة تبيع الترمس في نفس المكان التي تم التقاط صورتها فيه من 7 سنوات، وتعيش في جراج منذ 20 سنة.

 

وأكد الباز، أن صورة الحاجة نعمات تفتح لنا أكثر من قضية اجتماعية، متابعا: "لو بصينا على صور النهاردة التي التقطت لأشخاص في المطر، سيدة تبيع الخضروات بالشارع، واخرى تبيع وهي على تروسيكل، وأخرى تقوم بواجب منزلي بشراء الخبز والسير به في المطر، وسيدة أخرى تعمل في تنظيف الشوارع".

 

يذكر أن شاركت الفنانة ياسمين صبري، في الموسم الرمضاني الماضي عام 2020، بمسلسل "فرصة تانية".

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