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محافظات

لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:48 ص
الفريق الطبي الذي
الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية
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همت الحسينى
نجح فريق طبي بمستشفى المنصورة الدولى" العام الجديد" بمحافظة الدقهلية،  فى إجراء جراحة دقيقة ومتفردة لمريض يبلغ من العمر 40 عاما. 

حيث اعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، ان فريق التدخل المحدود لجراحة القلب بالمنظار بالمستشفى قام بتغيير الصمام الميترالي عن طريق فتحة صغيرة من جانب الصدر عن طريق المنظار الجراحي وتجنيب المريض الشق الصدري الامامي.

الجدير بالذكر ان جراحات التدخل المحدود "جراحة القلب بالمنظار" تعتبر طفرة رائدة في جراحات القلب على مستوى العالم و تمتاز عن الجراحة التقليدية بقصر فترة النقاهة بعد اجراء الجراحه حيث يستطيع المريض العوده لحياته الطبيعيه في خلال من ١٠ ايام الى ١٥ يوماً فقط وهذا بالمقارنة بالشق الصدري الامامي الذي يستغرق اشهر للعوده للحياة الطبيعية كما تمتاز بقلة الالم المصاحب للجراحة وعدم الحاجه لحزام الصدر وقلة الاحتياج لنقل الدم وقصر فترة الاقامة بالمستشفى كما ان لها جزءا ًتجميلياً لشكل الجرح وهذا له اثر ايجابي كبير على العامل النفسي للمريض. 


كما تقدم "مكى" بالشكر لإدارة المستشفى والاطقم الطبية والتمريضية والاطقم المعاونة الدكتور أحمد فؤاد أستاذ جراحة القلب والصدر بالقصر العيني ودكتور محمد الاجاوي أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى الدول ، خالد عماد أخصائي جراحة القلب والصدر بالمستشفى الدولي ، دكتور محمد جاد زمالة جراحة القلب بالمستشفى الدولى ، دكتور مصطفى المرسي زمالة جراحة القلب بالمستشفى الدولي والدكتور محمد ابراهيم استشاري التخدير، فتحي ابوالمعاطي اخصائي الارواء القلبي وأحمد المرسي اخصائي تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية والمناظير الجراحية وفاطمة شوقي اخصائية تمريض العمليات وأميرة أنور أخصائية تمريض العمليات ورغدة محمد أخصائية تمريض العمليات.

وأعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ايضا عن نجاح فريق طبي بانقاذ حياة مواطن مصاب بجرح طعنى نافذ على الناحية اليسرى من الصدر حيث تم استقبال المريض بقسم الطوارئ بالمستشفى وكان بحالة غير مستقرة ويعاني من انخفاض في ضغط الدم وضعف في النبض و تم عمل كافة الفحوصات المعملية والتصويرية اللازمة من قبل اخصائي الطوارئ والتي أظهرت وجود نزيف حاد في غشاء التامور المحيط بالقلب والغشاء البلوري حول الرئة. 

و تم نقل المريض بصورة عاجلة لعمليات جراحة القلب والصدر حيث تمكن الفريق الطبي من اجراء جراحة استكشافية للجرح و التي اظهرت إصابة الجزء العلوي من البطين الايمن للقلب وإصابة الرئة اليسرى وتم اصلاح كافة الإصابات. وقد استغرقت العملية اكثر من ثلاث ساعات وخرج المريض من العمليات إلى رعاية جراحة القلب بصورة مستقرة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي. 
لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور
لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور
لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور
لأول مرة.. إجراء عملية جراحة قلب بالمنظار لتغيير الصمامات بمستشفى المنصورة الدولى.. صور
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